پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به ۳۰۰۰معلول/نگهداری ۲۸۰۰ مجهول الهویه

داریوش بیات نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد معلولان تحت پوشش بهزیستی استان تهران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۶۹ هزار و ۸۷۴ معلول تحت پوشش هستند و از خدمات این نهاد بهره مند می شوند که از این تعداد بیش از ۵۶ هزار نفر معلول جسمی و حرکتی و ۴۱ هزار نفر نیز معلول ذهنی هستند و بیش از ۱۴ هزار نفر دارای اختلال بینایی ، ۲۲ هزار و ۶۹۲ نفر اختلال شنوایی هستند.

وی گفت: ۹ هزار و ۷۴۲ نفر دارای مشکل اعصاب و روان و ۲۲ هزار و ۱۷۹ نفر نیز مشکلات صوت و گفتاری دارند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با تاکید بر اینکه بر اساس نیاز معلولان به آنها خدمات ارائه می شود ، افزود: برهی از معلولان بدلیل اینکه خانواده ای ندارند درمراکز شبانه روزی با پرداخت یارانه از سوی بهزیستی نگهداری می شوند که تعدادکل افراد مجهول الهیه ۲ هزار و ۸۴۱ نفر است.

بیات نژاد با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۲۴۰ نفر در مراکز روزانه یارانه دریافت می کنند، گفت: همچنین به حدود ۳ هزار نفر از معلولان هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می شود و خدماتی در جهت بهبود وضعیت معیشتی و تغذیه یک هزار و ۶۰۰ نفر نیز ارائه می شود.

وی به اختصاص ۶۱۷ پلاک ویژه خودرو به معلولان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۴۴ هزار نفر نیازمند در استان تهران مستمری دریافت می کنند و از خدمات موردی برخوردار می شوند.