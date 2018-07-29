به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح یکشنبه در بازدید از بزرگراه شمالی که با حضور شهردار کرج و برخی اعضای شورای شهر همراه بود، اظهار کرد: همه متولیان امر در بهره‌برداری به‌موقع این پروژه اتفاق‌نظر دارند.

وی با اشاره به اینکه بزرگراه شمالی پروژه‌ای ملی است‌ که نیازمند نگاه ویژه متولیان است، گفت: وضعیت اقتصادی کشور مشخص است، در نظر داریم با تسهیل و رفع موانع بر سر راه این پروژه شاهد بهره‌برداری از آن باشیم.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه باید به‌صورت جدی وارد فاز تکمیل عملیات اجرایی پروژه بزرگراه شمالی بشویم، گفت: کارگروه‌های موردنیاز باید تشکیل و مصوبات پیگیری شود.

نجفی تأکید کرد: متولیان امر ازجمله مدیریت شهری کرج باید در خصوص این پروژه مهم سرنوشت‌ساز به تکالیف خود عمل کنند.

وی در بخش دیگری توجه به مسائل زیست‌محیطی را مهم برشمرد و گفت: ایجاد کارخانه آسفالت در حاشیه این پروژه باید با رعایت مسائل زیست‌محیطی همراه باشد، بزرگراه شمالی مسیر عبور ۱۴ استان کشور است.

استاندار البرز با اشاره به اینکه بهره‌برداری به‌موقع از بزرگراه شمالی کرج خواسته مدیران اجرایی کشور است، گفت: افتتاح این پروژه میلیاردها تومان صرفاً جویی به همراه دارد.

نجفی تأکید کرد: تملک اراضی تحت اختیار سپاه نیازمند برگزاری جلساتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.