تب کریمه کنگو در گلستان مشاهده نشده است

محمدحسین مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به مشاهده مرگ یک دامدار در خراسان شمالی بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو آیا این بیماری در گلستان هم مشاهده شده است، توضیح داد: در سال جاری گزارشی از بیماری تب کریمه کنگو در گلستان نداشته ایم و از فرودین ماه اقدامات نظارتی و عملیاتی مطابق دستورالعمل در گلستان در حال انجام است.

وی با اشاره به این‌که این بیماری در دام مبتلا علائمی ندارد که قابل تشخیص باشد، گفت: از فروردین ماه برنامه قرنطینه ورود و خروج دام در استان به طور دقیق در حال انجام است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی گلستان با بیان این‌که تمام جگرهای وارد شده از خراسان رضوی (مشهد) و کشتارهای انجام شده در گلستان به مدت ۲۴ ساعت در سردخانه نگهداری شده و سپس توزیع می شوند، افزود: از فروردین ماه نظارت برای جلوگیری از کشتار غیرمجاز در استان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: کشتار غیرمجاز دام در استان را از طریق دستگاه قضا پیگیری می کنیم و در ماه گذشته سه مورد در گالیکش گزارش شد.

مسلمی با اشاره به این‌که برای هر کدام از این سه کشتار غیرمجاز حکم سه ماه حبس تعزیری صادر شد، متذکر شد: نظارت های مستمر دامپزشکی گلستان برای جلوگیری از عرضه گوشت بدون تاییدیه دامپزشکی و نگهداری ۲۴ ساعته در سردخانه همچنان ادامه دارد.

وی در پایان تاکید کرد: به هم استانی های عزیز توصیه می کنیم گوشت قرمز و سایر فراورده های دامی را فقط از مراکز مورد تایید خریداری کنند.

لازم به ذکر است؛ در هفته جاری مرگ یک دامدار بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو در خراسان شمالی که همسایه شرقی استان گلستان است، تایید شده است.

همچنین استان گلستان دارای عشایر مشترک با استان خراسان شمالی است.