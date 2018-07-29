  1. بین الملل
  2. اروپا
۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

نماینده پارلمان آلمان:

دولت آلمان پاسخگوی سفر رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه به برلین باشد

دولت آلمان پاسخگوی سفر رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه به برلین باشد

در پی حضور رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه در برلین به رغم ممنوع الورود بودن وی به کشورهای اروپایی نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان خواستار ارائه توضیحات دولت در این باره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «امید نوری پور» نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان در خصوص سفر ژنرال «والری گراسیموف» رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه به آلمان و دیدار با مقامات این کشور به زوددویچه سایتونگ گفت: دولت آلمان باید در این رابطه توضیحات لازم را ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه گراسیموف از سال 2014 در لیست ممنوعیت ورود به کشورهای اروپایی قرار گرفته، افزود: دولت آلمان باید پیش از ورود گراسیموف به برلین اتحادیه اروپا را در جریان چنین سفری قرار داده و توضیحات و علل لازم را ارائه می داد.

به نوشته این روزنامه گراسیموف به همراه «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه به آلمان سفر کرده و با «آنگلا مرکل» صدراعظم و «هایکو ماس» وزیر خارجه این کشور نیز دیدار و گفتگو کرده است.

زوددویچه سایتونگ همچنین نوشت: مخالفان دولت به شدت پیگیر ماجرا بوده و دولت را بر سر این موضوع تحت فشار قرار داده اند.

کد مطلب 4359997
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها