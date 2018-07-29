دولت آلمان پاسخگوی سفر رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه به برلین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «امید نوری پور» نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان در خصوص سفر ژنرال «والری گراسیموف» رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه به آلمان و دیدار با مقامات این کشور به زوددویچه سایتونگ گفت: دولت آلمان باید در این رابطه توضیحات لازم را ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه گراسیموف از سال 2014 در لیست ممنوعیت ورود به کشورهای اروپایی قرار گرفته، افزود: دولت آلمان باید پیش از ورود گراسیموف به برلین اتحادیه اروپا را در جریان چنین سفری قرار داده و توضیحات و علل لازم را ارائه می داد.

به نوشته این روزنامه گراسیموف به همراه «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه به آلمان سفر کرده و با «آنگلا مرکل» صدراعظم و «هایکو ماس» وزیر خارجه این کشور نیز دیدار و گفتگو کرده است.

زوددویچه سایتونگ همچنین نوشت: مخالفان دولت به شدت پیگیر ماجرا بوده و دولت را بر سر این موضوع تحت فشار قرار داده اند.