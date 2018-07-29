دستگیری ۵۹ متهم با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در اسدآباد

سرهنگ اسماعیل جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی استمرار اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که با هدف نا امن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان انجام می شود، یگان های انتظامی شهرستان اسدآباد با بهره گیری از توان و امکانات موجود به اجرای طرح های مربوطه پرداختند.
وی افزود: در این طرح علاوه بر جمع آوری تعداد چشمگیری اقلام ضد فرهنگی ۳۳ نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر،۱۰ نفر جلبی و ۵ نفر سارق دستگیرشدند.
سرهنگ جمشیدی گفت: ۴ فقره انواع سرقت و ۵ هزار و ۸۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق نیز کشف و ۲۷ دستگاه وسائط نقلیه مزاحم و متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس در راستای اجرای طرح های انتظامی خواستار اعلام موارد مشکوک از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ شد.
