۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

فرمانده انتظامی اسدآباد عنوان کرد:

دستگیری ۵۹ متهم با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در اسدآباد

اسدآباد - فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۵۹ متهم در نتیجه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی استمرار اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که با هدف نا امن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان انجام می شود، یگان های انتظامی شهرستان اسدآباد با بهره گیری از توان و امکانات موجود به اجرای طرح های مربوطه پرداختند.

وی افزود: در این طرح علاوه بر جمع آوری تعداد چشمگیری اقلام ضد فرهنگی ۳۳ نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر،۱۰ نفر جلبی و ۵ نفر سارق دستگیرشدند.

سرهنگ جمشیدی گفت: ۴ فقره انواع سرقت و ۵ هزار و ۸۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق نیز کشف و ۲۷ دستگاه وسائط نقلیه مزاحم و متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس در راستای اجرای طرح های انتظامی خواستار اعلام موارد مشکوک از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ شد.
 

