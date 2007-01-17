تهرانی ها فقط 23 روز هوای پاک تنفس کردند

محمد علی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان روز 26 دی ماه امسال ، شهروندان تهرانی 67 روز از هوای ناسالم ، 212 روز سالم و 23 روز در هوای پاک تنفس کردند.

وی در مقایسه با آمار همین مدت در سال گذشته یادآور شد: در سال 84 نیز هوای تهران در 84 روز ناسالم ، 207 روز سالم و 11 روز پاک بوده است.

مسئول پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در مجموع تعداد روزهای ناسالم کیفیت هوای تهران در سال جاری و در مقایسه با آن با مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافته و انتظار می رود به دنبال وزش باد مناسب در تهران ، روند کنونی تا پایان سال ادامه یابد.