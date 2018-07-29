سرهنگ شااحمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح پاکسازی پارک ها و تفرجگاه های شهرستان نهاوند با حضور ماموران انتظامی در سطح این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: در این طرح به صورت همزمان یگان های عمل کننده در سطح پارک ها و تفرجگاه های سطح شهر نهاوند حضور یافتند و نسبت به کنترل خودرو ها، موتورسیکلت ها و برخورد با جرایم و تخلفات مشهود اقدام کردند.

سرهنگ ساکی افزود: در این طرح ۱۱ دستگاه خودرو و ۳۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم توقیف و ۵ نفر سارق و ۸ نفر مجلوب نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.