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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

فرمانده انتظامی نهاوند عنوان کرد:

پاکسازی تفرجگاه‌های نهاوند/۳۷دستگاه موتورسیکلت توقیف شد

پاکسازی تفرجگاه‌های نهاوند/۳۷دستگاه موتورسیکلت توقیف شد

نهاوند - فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از اجرای طرح پاکسازی پارک ها و تفرجگاه‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شااحمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح پاکسازی پارک ها و تفرجگاه های شهرستان نهاوند با حضور ماموران انتظامی در سطح این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: در این طرح به صورت همزمان یگان های عمل کننده در سطح پارک ها و تفرجگاه های سطح شهر نهاوند حضور یافتند و نسبت به کنترل خودرو ها، موتورسیکلت ها و برخورد با جرایم و تخلفات مشهود اقدام کردند.

سرهنگ ساکی افزود: در این طرح ۱۱ دستگاه خودرو و ۳۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم توقیف و ۵ نفر سارق و ۸ نفر مجلوب نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 4360001

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