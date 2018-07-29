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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

ارتش عراق ۳ عنصر تکفیری داعش را در «دیالی» به هلاکت رساند

ارتش عراق ۳ عنصر تکفیری داعش را در «دیالی» به هلاکت رساند

نظامیان ارتش عراق طی عملیاتی گسترده در «حوض حمرین» واقع در استان دیالی ۳ عنصر تکفیری داعش را شناسایی و به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، عملیات های ضد تروریستی نیروهای عراقی در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش عراق اخیرا عملیات گسترده ای را در تعقیب عناصر باقی مانده داعش در دیالی کلید زده است.

نیروهای عراقی در جریان این عملیات در حوض حمرین واقع در دیالی سه تَن از تکفیریهای داعش را شناسایی و به هلاکت رساندند.

طبق اعلام رسانه های عراقی، یکی از کشته شده های داعش از عوامل انتحاری این گروه بوده است.

این عملیات با پوشش هوایی جنگنده های ارتش عراق انجام شد.

کد مطلب 4360012

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