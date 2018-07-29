به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا از فردا (دوشنبه) به میزبانی میانمار آغاز به کار خواهد کرد. پس از انحلال تیم بانک سرمایه، تیم خاتم اردکان، نایب قهرمان فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر والیبال، نماینده ایران در این دوره از مسابقات شد و اردکانی‌ها با در اختیار گرفتن عادل غلامی و شهرام محمودی به عنوان یاران کمکی، تمرینات خود را برای حضوری پرقدرت در رقابت‌ها پیگیری کردند.

تیم اردکان در گروه A مسابقات با تیم های قطر، قزاقستان و ژاپن همگروه بود که با توجه به انصراف تیم قطر، اردکان دو بازی در مرحله گروهی انجام خواهد داد و در نخستین گام فردا به مصاف تیم قزاقستان می رود.

برنامه دیدارهای خاتم اردکان در مرحله گروهی مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا:

* ایران (خاتم اردکان) - قزاقستان، دوشنبه، ساعت ۱۴

* ایران (خاتم اردکان) - ژاپن، سه شنبه، ساعت ۱۱:۳۰

به گزارش خبرنگار مهر، در دوره گذشته رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا تیم بانک سرمایه عنوان قهرمانی را کسب کرده بود.