سرمایه گذاری خطرپذیر باید مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از انواع سرمایه گذاری است که سرمایه داران روی یک هزار ایده مختلف سرمایه گذاری میکنند و امکان دارد تمام ایده ها سودده شود یا به شکست منجر شود و چون ریسک آن بالا است به سرمایه گذاری خطر پذیر معروف شده است.
وی با بیان اینکه امروز در سطح جهان سرمایه داران به سمت سرمایه گذاری خطرپذیر رفته اند به طوری که در سال ۲۰۱۷ در کل دنیا ۱۶۴ میلیارد سرمایهگذاری خطر پذیر انجام شده است که ۴۵ درصد از این سرمایهگذاریها در آمریکا و ۴۳ درصد در چین به وقوع پیوسته است، ادامه داد: این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم نیز توجه به سرمایهگذاری خطرپذیر در دستور کار معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری سازمان بورس قرار گرفت و تاکنون ۴۷ مورد سرمایهگذاری در این خصوص در کشور انجام شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام کرد: نیاز است که شورای شهر اصفهان در این موضوع ورود کند و مشوقهای لازم برای ورود سرمایه گذاران اصفهانی به این صنعت را فراهم سازد.
وی ادامه داد: اگر سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی اصفهان با این صنعت آشنا شوند، اصفهان را به یکی از قطبهای سرمایهگذاری خطرپذیر منطقه تبدیل میکنند.
خسروی با بیان اینکه در سرمایهگذاری خطرپذیر در کنار سوددهی فراوان به سرمایهگذاران، رونق کارآفرینی و نوآوری در محیط پیرامون را نیز شاهد هستیم، تصریح کرد: وجود سرمایه خطرپذیر باعث جذب طبقه خلاق به شهرها و حفظ آنها میشود.
وی اعلام کرد: مشارکت خطرپذیر برای یک سرمایهگذار حرفهای تنها تزریق پول در ایدههای جدید نیست بلکه در این زمینه تیم مدیریت سرمایهگذار به کمک سرمایهپذیر آمده و باعث رشد سریعتر کسب و کار نوپا میشوند. البته در مواردی که احساس کنند طرح انتخاب شده شانسی برای موفقیت ندارد قبل از تزریق سرمایه بیشتر از آن خارج میشوند.
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