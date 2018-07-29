سقوط‌ سنگین در انتظار بازارهای جهانی سهام

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز گذشته تحلیل‌گر بانک سوئیسی یوبی‌اس در یادداشتی نوشت: در صورتی که تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین به یک جنگ تمام‌عیار تجاری تبدیل شود، سرمایه‌گذاران باید منتظر سقوط‌های سنگینی در بازارهای جهانی سهام باشند.

این بانک سوئیسی محاسبه کرده است، با فرض این‌که تمام تجارت بین آمریکا و چین تحت تاثیر تعرفه‌ها و سایر اقدامات محافظه‌کارانه تجاری قرار بگیرند، سود شرکت‌های اس‌اندپی۵۰۰ با سقوطی ۱۴.۶ درصدی روبرو خواهد شد و رشد اقتصادی آمریکا و رشد اقتصادی جهان، به ترتیب ۲۴۵ و ۱۰۸.۵ صدم درصد افت خواهند کرد.

هرچند این بانک اشاره کرده است که تاثیرهای ثانویه‌ای هم وجود خواهند داشت. شرکت‌های چندملیتی‌ای که در چین فعالیت می‌کنند در معرض تهدید اقدامات تلافی‌جویانه چینی قرار می‌گیرند و این تاثیر بزرگتر می‌شود. بنابراین از نظر ارزش شرکت‌ها در بازار، این باعث ضرری ۹.۱ درصدی خواهد شد. به این ترتیب با اصلاحات تکمیلی، بانک یوبی‌اس تخمین می‌زند که کل ضرری که شاخص سهام آمریکا متحمل خواهد شد به ۲۱.۳ درصد برسد.

تا به حال تنها ظرف امسال، رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تعرفه‌های جدیدی را بر پنل‌های خورشیدی چین، ماشین‌های لباسشویی، آلومینیوم و فولاد، همچنین سایر کالاهای وارداتی مرتبط با سرقت حق معنوی اثر، وضع کرده است. چین هم هر باز تلافی کرده است. هرچند تعرفه‌های بالقوه بیشتری وجود دارند و ترامپ تهدید کرده است تعرفه‌های جدیدی بر واردات چین به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار، وضع خواهد کرد.

دیوید رایلی، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت سرمایه بلوبی، به سی‌ان‌بی‌سی گفت: اگر من در پکن بودم، حتما نگران می‌شدم. من فکر می‌کنم در انتهای این ماه یا اوایل سپتامبر تعرفه‌های جدید بیشتری بر کالاهای چینی وضع شود.

تحلیل‌گران یوبی‌اس هشدار داده‌اند که سرمایه‌گذاران با بیانات آشتی‌طلبانه‌ای که از رهبران آمریکا و اروپا شنیدند، اصلا برای سناریوی جنگ تجاری آمادگی ندارند.

در این بیانیه آمده است: هنوز بازارهای سهام با کاهش خطر سناریوی جنگ تجاری روبرو نشده‌اند و ما پیش‌بینی می‌کنیم به علت ترکیب درآمدهای کمتر و رشد اقتصادی منفی، سقوطی بیش از ۲۰ درصدی در پیش داشته باشیم.