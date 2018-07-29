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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

رئیس شورای شهر اصفهان:

بخش عمده ای از بیکاران جامعه را بیکاران شیک تشکیل می دهد

بخش عمده ای از بیکاران جامعه را بیکاران شیک تشکیل می دهد

اصفهان- رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بخش عمده ای از بیکاران در جامعه را بیکاران شیک تشکیل می دهند که حاضر نیستند برای اشتغالزایی به سمت آموزش حرفه و مهارتی بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله معین صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: امروز با حجمی از بیکاران مواجهیم که حاضر به آموزش حرفه ای نیستند و این بزرگترین معضل پیش روی ما است.

وی بیان داشت: این در حالی است که لازمه اشتغال، آموختن مهارت است و باید این فرهنگ در کشور ایجاد شود که استخدام افراد با مهارت را در اولویت کاری خود قرار دهیم.

رئیس شورای شهر اصفهان ادامه داد: آشنایی با کار و محیط آن در همه کشورهای توسعه یافته جایگاه ویژه‌ای دارد و نیاز است که در کشور نیز به این امر توجه شود.

وی با بیان اینکه بخش های آموزشی باید در کنار فضاهای کسب و کار به منظور رونق اشتغالزایی، مهارت آموزی را تعلیم دهند، گفت: جامعه کنونی نیازمند اشتغال است و باید همه مسئولان به این امر توجه داشته باشند.

معین افزود: در شرایط فعلی تنها جامعه‌ای می‌تواند موفق باشد که خودش را به علم و تکنولوژی مجهز کند.

وی اعلام کرد: موفقیت کارآفرینان و مهارت آموزان استان اصفهان در المپیاد کشوری در کرج قابل توجه بوده است و همگان باید قدردان این دانش‌آموزان باشیم.

کد مطلب 4360030

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