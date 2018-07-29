۱۵۰ نفر عضو مجلس دانش آموزی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا پناهی روا ظهر یکشنبه در نخستین نشست نمایندگان مجلس دانش آموزی قطب سه کشور در یاسوج افزود: مجلس دانش آموزی به تناسب جمعیت هر استان دو تا ۱۲نماینده دارد.

وی بیان داشت: مجلس دانش آموزی یک نهاد صنفی مشورتی است که نمایندگان در آن برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

پناهی روا ارائه مسائل و مشکلات جمعیت دانش آموزی به مسئولان را از فعالیتهای این مجلس عنوان کرد و گفت: نمایندگان رابط مناسبی برای مسئولان و دانش آموزان هستند.

وی اظهار داشت: نشست نمایندگان در قطبهای مختلف با هدف توجیه و تبیین دوره نهم مجلس دانش آموزی برگزار می شود.

پناهی روا افزود: این نشست فرصت مناسبی برای نمایندگان مجلس دانش آموزی برای آموزش فن بیان، قوانین مجلس دانش آموزی، آئین نامه ها، فن سخنوری ومکاتبات اداری است.

وی با بیان اینکه مجلس دانش آموزی کشور می تواند در پیگیری و رفع مشکلات آینده سازان جامعه موثر باشد، گفت: مجلس دانش آموزی از فرصتهایی است که حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیتها را رقم زده و موجب رشد و پرورش اجتماعی دانش آموزان می شود.