«حیدر العبادی» وزیر برق عراق را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفحه رسمی «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در فیسبوک اعلام کرد که نخست وزیر امروز «قاسم الفهداوی» وزیر برق عراق را برکنار کرده است.

بر اساس این خبر نخست وزیر عراق همچنین دستور داده به دلیل «کم شدن سطح خدمات رسانی در زمینه برق به مردم این کشور» تحقیق و تفحصی صورت بگیرد.

الفهداوی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ استاندار الانبار بوده است در سپتامبر ۲۰۱۴ به عنوان وزیر برق عراق در دولت حیدر العبادی انتخاب شده بود.

تصمیم نخست وزیر عراق برای برکناری وزیر برق این کشور بعد از بالا گرفتن موج اعتراضات مردمی در جنوب این کشور به کاهش سطح خدمات شهری و درخواست آنها برای بهبود وضعیت اشتغال صورت گرفته است.