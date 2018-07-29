به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی امروز یکشنبه در نشست خبری مدیران کل شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان کرمانشاه (مالیاتی، گمرک، بانک، بیمه، بورس واموال تملیکی) که در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد یکی از شاخص های مهم در روزهای اخیر را نرخ بیکاری اعلام کرد و اظهار داشت: در فصل بهار سالجاری نرخ بیکاری کشور ۱۲.۱ درصد به صورت رسمی اعلام شده است که این نرخ در استان کرمانشاه ۱۹.۴ درصد می باشد.

وی از کاهش چشمگیر نرخ بیکاری استان کرمانشاه نسبت به مشابه سال گذشته سخن گفت و افزود: مهم ترین عامل کاهش نرخ بیکاری شاید اشتغال نیروی کار در مناطق زلزله زده است.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در سال ۹۶ سهم اشتغال بخش خدمات در کشور ۵۰ درصد و در استان کرمانشاه نیز ۵۰ درصد، در بخش کشاورزی در کل کشور ۱۸ درصد و در استان کرمانشاه ۲۸ درصد و در بخش صنعت و معدن سهم کل کشور ۳۲ درصد و در استان ۲۲ درصد بوده است.

وی درصد بالای اشتغال در بخش کشاورزی را دارای بار منفی دانست و گفت: ممکن است این درصد بالا به دلیل بالا رفتن سطح کشت و یا استفاده از روش سنتی در کشاورزی باشد که از این حیث نگران کننده است.

محمدی همچنین به پایین بودن ۱۰ درصدی میانگین اشتغال بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: این پایین بودن یا به دلیل ضعف صنعت و معدن در استان و یا به خاطر استفاده از نیروی کار انسانی و عدم استفاده از تکنولوژی در این زمینه است.

وی در ادامه به مانده سپرده های بانکی اشاره کرد و بیان داشت: طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۶ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان است که این آمار تا پایان خرداد سالجارز به ۱۶ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

محمدی یادآور شد: در این راستا حدود ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش سپرده های بانکی رشد داشته است و نشان می دهد جریان نقدینگی در کشور بیشتر شده است.

وی ادامه داد: هرچه نقدینگی در دست مردم بیشتر باشد تورم بالا خواهد رفت و تورم در استان کرمانشاه حدود ۹.۹ درصد است که حاکی از حجم نقدینگی بالا در این استان است.

محمدی در بخش دیگری از سخنانش گریزی به مانده تسهیلات بانکی استان زد و افزود: در سال ۹۶ حدود ۱۱ هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان مانده اسهیلات بانکی داشتیم که تا پایان خرداد این رقم به ۱۱ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: درآمدها در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ حدود ۱۱.۵ درصد رشد منفی داشته است و این شاید به دلیل وضعیت اقتصادی استان، معافیت مالیاتی ماده ۱۶۵ قانون، عدم رشد در وصول درآمدها بوده که انتظار رشد درآمدها در بخش تحقق نسبت به سالهای قبل نداریم.

محمدی خاطر نشان کرد: در ۳ ماهه اول امسال در ۳۲ درصد درآمدها عدم تحقق داشتیم یعنی قرار بوده ۱۰۰ ریال وصول کنیم که ۶۸ ریال وصول شده که نشان می دهد درآمدها نسبت به مشابه سال گذشته ۳۲ درصد کا۶ش داشته است.

وی کل درآمدها را حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از کل درآمدها ۸۸ درصد مالیاتی و ۱۲ درصد سایر درآمدهای غیر مالیاتی است.



وی با بیان اینکه بالا رفتن نرخ ارز تمایل سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد گفت: اما در استان کرمانشاه علی رقم مشکلات ستاد سرمایه گذاری را تشکیل دادیم و ۱۳۷ اولویت و فرصت را شناسایی کردیم.

محمدی ابراز داشت: در این راستا قرار است یک بیمارستات تخصصی توسط یک آمریکایی که کرمانشاهی الاصل است احداث شود و در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز سازمان بهداشت برای این کار هستیم و اعتبار این کار ۴۲ میلیون یورو است که برای استان موقعیت بسیار خوبی است.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش سلامت، گردشگری، انرژی های نو، کشاورزی، گلخانه ای و ... سرمایه گذاران خارجی را توانستیم جذب کنیم.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه نگهداشتن این سرمایه گذاران کار بسیار سختی است، بیان داشت: ما به هر نحوی شده باید آنها را در استان نگه داریم چرا که در غیر اینصورت ممکن است استانهای دیگر از این فرصت استفاده کنند.

محمدی ادامه داد: اگر در شرایط موجود در استان اگر بتوانیم ۱۳ تا ۱۵ هزار شغل ایجاد کنیم می توانیم یک درصد نرخوبیکاری را کاهش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: ما حدود ۱۲ پروژه را برای تامین مالی خارجی شناسایی و به سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام کردیم از جمله آنها می توان به پالایشگاه آناهیتا، پتروشیمی اسلام آباد، آزادراه همدان، کرمانشاه، خسروی اشاره کرد.

وی افزود: این پروژه ها نیاز به سرمایه در گردش و تقدینگی دارند و از طریق فاینانس آنها را معرفی کردیم هرچند اخذ فاینانس در شرایط فعلی بسیار سخت و ورود دلار به کشور کار پیچیده ای است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نام برای سهام عدالت نداریم، اظهار داشت: افرادی که تا الان سودی دریافت نکردند شماره شبای خود را وارد نکردند و می توانند از تاریخ ۲۴ تیرماه تا ۱۵ مرداد شماره حساب خود را در سامانه سهام عدالت وارد کنند و گفتنی است این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

محمدی ارزش روز هر یک میلیون تومان سهام عدالت را حدود بیش از ۳ میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: برای افراد فوت شده هم به زودی اعلام خواهیم کرد که از چه طریق عمل کنند.