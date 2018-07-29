مسائل فرهنگی و مساجد محور شهرسازی ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین توسلی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم معارفه کوروش گلریز به عنوان شهردار پردیس طی سخنانی با بیان این که شهردار سابق پردیس به مطالبات مردم اهمیت ویژه می داد، گفت: شهردار منتخب نیز ۸ الی ۹ سال در شهرداری خدمت کرده و از تمام جزئیات مدیریت شهری پردیس مطلع است، باید با کمک و مساعدت مسئولان استانی و شهرستانی، وی را در نیل به اهداف خود کمک کرد.

وی با اشاره به دیدگاه اسلام به مسائل شهرسازی اضافه کرد: قرآن کریم، اولین خانه بنا شده در زمین را خانه کعبه دانسته است و با این خانه بنیان شهرسازی گذاشته شد، تمام مسائل مدنی با محوریت خانه کعبه ساخته شد، مجاری آب و راه های مواصلاتی نیز با محوریت این خانه ساخته شد.

امام جمعه پردیس افزود: امروز نیز همین طور باید باشد و مسائل فرهنگی و مساجد باید محور شهرسازی ها و توسعه شهری باشد.

بر پایه این گزارش، صبح یکشنبه و با حضور حجت الاسلام حسین توسلی امام جمعه پردیس، احمد تواهن، معاون استاندار تهران، مرتضی حیدری فرماندار پردیس، سرهنگ سیاوش محبی رییس پلیس راه شرق استان تهران و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی، کوروش گلریز به عنوان شهردار پردیس معرفی شد.