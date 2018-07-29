دوره صدارت اعظمی آلمان محدود شود

به گزارش خبرگزاری مهر، « کریستین لیندنر» رئیس حزب دموکرات‌های آزاد آلمان در گفتگو با مجله بیلد ام زونتاگ اظهار داشت: «آنگلا مرکل» صدراعظم کنونی آلمان از سال ۲۰۰۵ در مسند قدرت است، در صورتی که طولانی بودن قدرت اجرایی وی بازخورد قابل توجهی بدنبال نداشته است.

وی با بیان اینکه لزوم اعمال محدودیت در دوره های صدارت اعظمی آلمان به چشم می خورد، افزود: پیشنهاد من ۸ تا ۱۰ است. اگر هر صدراعظمی بداند که مدت فعالیت محدودی در قدرت دارد تلاش بیشتری برای ارائه خدمات به مردم داشته و دستاورد مثبتی از دوره فعالیت خود بر جای می گذارد.

رئیس حزب دموکرات‌های آزاد آلمان همچنین خاطر نشان کرد: مزایای اعمال محدودیت دوره صدرات اعظمی از معایب آن بیشتر است. پارلمان آلمان می تواند این موضوع را بطور آزمایشی به اجرا در بیاورد.

لیندنر در ادامه گفت: دولت و پارلمان آلمان باید دقت نظر بیشتری در خصوص فعالیت صدراعظم و دستاوردهای دوره های خدمت وی اعمال کنند.