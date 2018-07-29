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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

رئیس حزب آزادی آلمان:

دوره صدارت اعظمی آلمان محدود شود

دوره صدارت اعظمی آلمان محدود شود

رئیس حزب آزادی آلمان با انتقاد از عملکرد مرکل خواستار اتخاذ تصمیمی برای اعمال محدودیت دوره صدارت اعظمی در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، « کریستین لیندنر» رئیس حزب دموکرات‌های آزاد آلمان در گفتگو با مجله بیلد ام زونتاگ اظهار داشت: «آنگلا مرکل» صدراعظم کنونی آلمان از سال ۲۰۰۵ در مسند قدرت است، در صورتی که طولانی بودن قدرت اجرایی وی بازخورد قابل توجهی بدنبال نداشته است. 

وی با بیان اینکه لزوم اعمال محدودیت در دوره های صدارت اعظمی آلمان به چشم می خورد، افزود: پیشنهاد من ۸ تا ۱۰ است. اگر هر صدراعظمی بداند که مدت فعالیت محدودی در قدرت دارد تلاش بیشتری برای ارائه خدمات به مردم داشته و دستاورد مثبتی از دوره فعالیت خود بر جای می گذارد.

رئیس حزب دموکرات‌های آزاد آلمان همچنین خاطر نشان کرد: مزایای اعمال محدودیت دوره صدرات اعظمی از معایب آن بیشتر است. پارلمان آلمان می تواند این موضوع را بطور آزمایشی به اجرا در بیاورد.

لیندنر در ادامه گفت: دولت و پارلمان آلمان باید دقت نظر بیشتری در خصوص فعالیت صدراعظم و دستاوردهای دوره های خدمت وی اعمال کنند.

کد مطلب 4360077
شقایق لامع زاده

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