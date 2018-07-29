«آرش» به دیوار چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه نمایشی دیوار چهارم، نمایش «آرش» نوشته بهرام بیضایی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی آرش اشاداد از ۱۰ مردادماه هر روز ساعت ۱۷:۳۰ در مجموعه نمایشی دیوار چهارم روی صحنه خواهد رفت.

میلاد محمدی پور، نغمه طوسی، محمد صادقی، رعنا حسین دخت، عباس بابایی، زینب فرحزادی، امیر شریعت و امین جوادی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین علی جهان‌جو نیا و محدثه نویانی دستیاران کارگردان، ملیکا هاشم خوانی منشی صحنه، محمدامین پازوکی طراح حرکت، قاسم غضنفری ساخت دکور، مهناز معینی اجرای لباس، آزاده اسانلو چهره‌پرداز، فاطمه ولی پور طراح پوستر، علیرضا یوسفی عکاس و مریم شریعتی روابط عمومی و مشاور رسانه سایر عوامل اثر هستند.

تماشاخانه دیوار چهارم در میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴ واقع است.