نیازمندی های مرزی باید در برنامه های مدیران اجرایی لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی الهی روز یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده هنگ مرزی دهلران اظهار کرد: مرزهای گسترده کشورمان و همچنین استان ایلام در کنار مزیت های گسترده در صورت کوتاهی می تواند تهدیدی برای امنیت کشور باشد.

وی افزود: با این وجود در سایه رشادت های نیروهای مسلح و بویژه مرزبانی امنیتی که هم اکنون در کشور و مرزها برقرار است در کمتری کشوری مشاهده می شود.

فرمانده مرزبانی ایلام تاکید کرد: با وجود محدودیت امکانات و اعتبارات ولی نیروهای جن بر کف مرزبانی با رشادت و سلحشوری اشراف کاملی بر وضعیت مرزها داشته و اجازه کوچکترین تحرکی از سوی گروهای تروریستی و دشمنان انقلاب برای خدشه وارد کردن به امنیت استان و کشور نمی دهند.

سرهنگ الهی گفت: به همت مسئولان و بویژه فرماندار دهلران برق دار کردن تعدادی از برجک ها در دستور کار است و پروژه های عمران مرز به جد نبال می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: نیازهای مرزی به ویژه از نظر آب، برق جاده های ارتباطی و سایر لوازم توسط مسئولان دیده شود تا با آرامش خاطر بیشتر بتوانیم امنیت مرزها را تامین کنیم.

در این مراسم با تقدیر از سرهنگ خیراله فلاحی بعنوان فرمانده سابق هنگ مرزی دهلران با حکم فرمانده مرزبانی کشور علیرضا نجفی فرد جایگزین وی شد.

شهرستان دهلران ۲۲۰ کیلومتر مرز با کشور عراق مرز دارد.