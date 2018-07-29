اصحاب رسانه باید مطالبه گر و پرسش گر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی در مراسم تجلیل از فعالیت چهل ساله «عبدالرضا جوهری» خبرنگار پیشکسوت که ظهر یکشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهارکرد: اصحاب رسانه درد جامعه را درک می کنید.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه واسط میان مردم و مسئولان هستند، افزود: رسانه و خبرنگاران مشکلات جامعه را به مسئولان منتقل و از سوی دیگر عملکرد مسئولان و نظام را به مردم اطلاع رسانی می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان لغزش رسانه و خبرنگاران را سبب لغزیدن دو رکن انتقال مشکلات و همچنین اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: این اتفاق سبب می شود که امید اجتماعی در جامعه از بین رود.

وی با بیان اینکه امید اجتماعی در هر جامعه ای سبب رشد و توسعه آن جامعه می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جامعه نیازمند اشاعه امید جمعی هستیم که این امید نیز باید توسط اصحاب رسانه در سطح جامعه و در میان مردم ایجاد شود.

فاضلی با تأکید براینکه رسانه و خبرنگار باید مطالبه گر و پرسش گر باشد، ادامه داد: باید تنگاهای مدیریتی نیز برای جامعه تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه هر جامعه به مثابه یک کشتی بوده و باید برای رسیدن به مقصد همه درکنار یکدیگر تلاش کنیم، افزود: حضور در این مراسم برای پاسداشت از تلاش های یک فرهیخته عرصه خبر و خبرنگاری باعث افتخار است.

تفکر و تدبر لازمه اجرای برنامه های فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به اهمیت کارهای فرهنگی در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: انجام کارهای فرهنگی نیازمند تدبر و تفکر همراه است و این نوع فکر باید در درون انسان تبدیل به یک منش شود.

وی با بیان اینکه حضور در پست های مدیریتی عنایتی الهی و یک فرصت برای خدمت کردن به مردم است، خاطرنشان کرد: باید از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.

فاضلی با تأکید بر ماندگاری اقدامات فرهنگی در جامعه، تصریح کرد: شهرستان های صومعه سرا از دیرباز یکی از شهرستان های فرهنگی و دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه بافت شهرستان صومعه سرا فرهنگی بوده و مردم این شهرستان از اجرای برنامه های فرهنگی استقبال خوبی می کنند، ادامه داد: امروز نیز وجود این رغبت و تمایل برای اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان قابل مشاهده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه گردش آزاد اطلاعات یکی از اولویت های دولت و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان است، تأکید کرد: در ارائه مجوز برای فعالیت های رسانه ای در استان گیلان نیز این اصل مورد توجه قرار گرفته است.

فاضلی با اشاره به سختی مسیر در عرصه خبر و خبررسانی، خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم به عنوان مدیران حوزه فرهنگ و هنر استان موانع و مشکلات موجود در این مسیر را پیگیری و حل کنیم.