صادرات کالا از گمرک خراسان شمالی ۶۳ درصد کاهش یافت

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مشکلات مختلف در چهار ماه نخست امسال، صادرات از خراسان شمالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۶۰ درصد و به لحاظ ارزش دلاری نیز ۶۳ درصد کاهش داشته است.

جعفری افزود: در این مدت، ۳۵ هزار و ۴۲۸ تن کالا به ارزش ۹ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۵۴۶ دلار از طریق گمرک خراسان شمالی صادر شده است.

وی تصریح کرد: عمده کالاهایی همچون کود اوره، پودر کریستال ملامین، مقاطع فولادی، انواع پلاستیک، مبلمان چوبی، رب گوجه‌فرنگی، سیمان، ماکارانی، فوم پلی استارین و غیره از خراسان شمالی به کشورهای ترکمنستان، ترکیه و افغانستان صادرشده است.

مدیرکل گمرک خراسان شمالی بیان کرد: همچنین طی این مدت توسط گمرک خراسان شمالی، یک هزار و ۸۴۴ تن کالا به ارزش چهار میلیون و ۸۴۱ هزار و ۱۸۹ دلار وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی صفر درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۲۱ درصد رشد داشته است.

جعفری اغلب کالای وارداتی به خراسان شمالی را شامل برنج، فروم کروم، ماشین آلات، چراغ شیلنگی و سایر محصولات از کشورهای چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و غیره بیان کرد.