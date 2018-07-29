بحران آب اصفهان در فصل بهار و تابستان به خوبی سپری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر یکشنبه، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: اطلاعات متولیان آب در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جلسه ستاد خشکسالی استان اصفهان بسیار امید بخش بود.
وی بیان داشت: مسئولان توانستند با همکاری مردم در فصل بهار و تابستان بحران آب را به خوبی پشت سر بگذارند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: به ویژه معاونت خدمات شهری و سازمان پارکها نیز اقدامات ارزندهای را در حوزه مدیریت مصرف انجام داد.
وی ادامه داد: فعالیتهای فرهنگسازی در حوزه صرفهجویی آب همچنان ادامه یابد تا شاهد تکرار شرایط بحرانی نباشیم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خواستار صرفه جویی در برق مثل صرفه جویی در آب شد و گفت: امروز برای رفع خاموشی ها نیاز به مدیریت جدی برق داریم و نیاز به صرفه جویی جدی در حوزه مصرف برق به ویژه در شرایط گرما را داریم.
وی گفت: در همین راستا از ادارات و سازمانهای شهر اصفهان خواستاریم از ریسه بندی و چراغانیهای شبانه در سطح شهر به منظور کاهش خاموشیها پرهیز کنند.
دیگر عضو شورای شهر اصفهان نیز در این جلسه خواستار راهی برای جذب بارانهای بهاری و زمستانی شد و افزود: فصل بهار امسال بارشهای خوبی را داشتیم که متاسفانه در هر بارش با آبگرفتگی معابر به دلیل کمبود و یا نبود چاههای جذب روبهرو بودیم که باید تا فصل بارش آینده این مشکل برطرف شود.
وی با اعلام اینکه مناسبسازی پیادهروها، خیابانها و معابر از مهم ترین اقدامات شهرداری است، اظهار داشت: در این زمینه در نظر داشته باشیم که با توجه به عدم پرداخت حقوق برخی از کارگران شهرداری علی رغم تلاشهای صورت گرفته، انجام اقدامات نوسازی بر اساس اولویتبندی در مناطق با توجه به میزان تحقق بودجه صورت گیرد.
اصغر برشان گفت: تابستان سخت و پر بحرانی را پشت سرگذاشتیم و باید برای آینده برنامهریزی بهتری داشته باشیم.
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