دیدار رئیس جمهور مصر با رئیس کنگره صهیونیستی یهودیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر امروز با «رونالد لاودر» تاجر آمریکایی و رئیس کنگره جهانی یهودیان دیدار کرده است.

بر اساس بیانیه ای که ریاست جمهوری مصر منتشر کرده «عباس کامل» رئیس سازمان اطلاعات مصر هم در این دیدار که امروز در قاهره برگزار شده حضور داشته است.

رئیس جمهور مصر و رئیس سازمان اطلاعات این کشور با لاودر درباره پرونده صلح خاورمیانه و موضوعات منطقه ای گفتگو کرده اند.

بر اساس این خبر عبدالفتاح السیسی ضمن استقبال از تقویت روابط مصر با آمریکا از تلاش ها برای از سر گیری مذاکرات میان فلسطینیان و اسرائیلی ها استقبال کرد و گفت که تحقق آشتی ملی در فلسطین و بازگشت دولت نجات کلی به نوار غزه می تواند در از سرگیری مذاکرات سازش مؤثر باشد.

کنگره جهانی یهودیان یک سازمان بین المللی یهودی است که در سال 1936 تأسیس شده و هدف از تأسیس آن «ضمانت بقای ملت یهود و تقویت وحدت آن» بوده است. این سازمان یکی از ستون های اصلی حمایتی از صهیونیسم و تشکیل دولت اسرائیل به قیمت اشغال اراضی فلسطینی به شمار می رود.