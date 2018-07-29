کشف ۲۵ فقره سرقت توسط پلیس آگاهی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا امیری اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهرستان کرمانشاه و ارجاع پرونده ها به پلیس آگاهی، مراتب جهت شناسایی سارق یا سارقین در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.



رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه افزود: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد یکی از سارقان سابقه دار با تشکیل باندی چند نفره در ارتکاب این سرقت ها نقش دارند، از همین رو اقدامات لازم در جهت شناسایی آنها صورت گرفت که پس از تعقیب و مراقبتهای شبانه روزی و نامحسوس شک پلیس به یقین تبدیل شد که فرد یاد شده عامل اصلی اینگونه سرقتهاست.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضائی متهم در مخفیگاهش طی عملیاتی منسجم دستگیر و به مقر پلیس انتقال داده شد.

سرهنگ امیری افزود: متهم در بازجویی های صورت گرفته به ۲۵ فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو در سطح شهرستان کرمانشاه اعتراف کرد.

وی یادآوری کرد: در ادامه بازجویی ها فرد سارق عنوان کرد که اموال مسروقه را به یک نفر مالخر به فروش رسانده است از همین رو دستگیری وی نیز در دستور کار قرار گرفت و در عملیاتی ضربتی دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد.



رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به شناسایی اکثر مالباختگان، از معرفی متهمین دستگیر شده به دستگاه قضائی و سیر مراحل قانونی خبر داد.