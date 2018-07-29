به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: باید از ظرفیت‌های موجود در استان به بهترین صورت برای توسعه اشتغال و کارآفرینی استفاده شود.

وی اضافه کرد: در استان بوشهر ظرفیت‌های بسیار خوبی در عرصه‌های صنعتی، گردشگری و کشاورزی وجود دارد که می‌توان از این بخش‌ها به عنوان اولویت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال استفاده مناسب کرد.

استاندار بوشهر با تاکید بر بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم بیان کرد: باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد برکت تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی را در استان بوشهر عملیاتی کرده و سرمایه‌گذاری جدیدی نیز در سفر رئیس بنیاد برکت به بوشهر انجام می‌شود.

نصب مولدهای خورشیدی

گراوند از نصب مولدهای خورشیدی در استان بوشهر به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری جدید نام برد و ادامه داد: طرح‌ پنل‌های خورشیدی با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان پارک علم و فناوری استان بوشهر در روستاها اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای طرح مولدهای برق خورشیدی در روستاها به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد استان بوشهر، افزود: با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره زمینه اشتغال‌زایی مناسب در روستاها فراهم می‌شود.

استاندار بوشهر خواستار افزایش پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید شد و اضافه کرد: ظرفیت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی صندوق کارآفرینی امید بوشهر به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

وی با تاکید بر لزوم تلاش ویژه برای حذف موانع پیش‌روی مجریان طرح‌های اشتغال‌زایی توسط بانک‌های عامل استان، افزود: اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی فراگیر و پایدار روستایی با شتاب بیشتری انجام شوند.