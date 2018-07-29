پرونده های قاچاق بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در قزوین افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ آرش مرادی رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا که روز یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سال قبل ۳۵۵ پرونده کالای قاچاق داشتیم که در سال گذشته این تعداد به ۴۱۷ فقره رسید.

وی بیان کرد: در رابطه با کالای قاچاق در سال ۹۵ تعداد ۳۲۲ نفر دستگیر شدند که ۲۳ نفر زن بودند و در سال گذشته این تعداد به ۳۸۹ نفر رسید.

سرهنگ مرادی بیان کرد: در سال گذشته با تلاش ماموران ۱۵۴ قبضه سلاح، ۱۸۱ عدد فشنگ، کشف و ضبط شد که شاهد افزایش ۱۷ درصدی بودیم.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین تصریح کرد: در تشکیل پرونده های قاچاق کالای بیش از ۱۰۰ میلیون تومان شاهد افزایش ۹ درصدی هستیم و در کشف مواد الکلی با افزایش ۲۱۲ درصدی روبرو شدیم.

وی اظهارداشت: در کشفیات لوازم خانگی و قطعات خودرو قاچاق با ۱۰۰ درصد افزایش ولوازم آرایشی و بهداشتی با ۶۶ درصد افزایش کشفیات در سال گذشته مواجه بودیم.

در ادامه شرفی مدیر فرآورده های نفتی استان گفت: در سال گذشته مصرف سوخت ۴ میلیون و ۲۲۰ هزار لیتر و مشتقات نفتی به ۱۶ هزار لیتر کاهش یافت و نفت کوره از ۲۹ میلیون لیتر به ۱۶ میلیون لیتر با کاهش ۴۴ درصدی روبرو شد.

وی اضافه کرد: باید نظارت بیشتری بر نحوه توزیع و مصرف سوخت داشته باشیم تا مصرف کنترل شود.

شرفی یادآورشد: در اکثر استانها پلاک گذاری تراکتورها انجام شده اما در استان قزوین هنوز این کار صورت نگرفته که باید عملیاتی شود زیرا با پلاک گذاری می توان مصرف را مدیریت کرد.

حمید زینالی مدیرکل دامپزشکی استان هم گفت: قاچاق دام موضوع مهم و گسترده ای است و بیوتروریسم هم ما را تهدید می کند که باید برای آن برنامه داشته باشیم.

وی اضافه کرد: کاهش تعداد موارد کشفیات قاچاق کالا نسبت به سال قبل ناشی از نوسان قیمت ارز است اما ارزش کالاها فرقی نکرده است و شاید در ماههای آینده تغییراتی داشته باشد.

زینالی تصریح کرد: قاچاق دام به استان برای ما مهم است تا بتوانیم از بیماری جلوگیری کنیم.

پرهیزکاری معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان هم گفت: تشخیص کالای قاچاق کمی سخت است و کیفیت کالا و قیمت تمام شده محصولات ایرانی در میزان قاچاق تاثیرگذار است

حیدری رئیس سازمان اموال تملیکی استان هم اظهارداشت: هشت تن کالای قاچاق سلامت محور به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان در استان امحا شده است.