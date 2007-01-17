داوران بخش ملی ، میهنی جشنواره شعر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل ازکمیته اطلاع‌ رسانی جشنواره شعر فجر، محمدرضا عبدالملکیان ، پرویز بیگی حبیب ‌آبادی ، خسرو احتشامی هونه‌ گانی ، غلامرضا کافی و عبدالرضا رضایی ‌نیا به عنوان داوران بخش ملی و میهنی جشنواره بین المللی شعر فجر انتخاب شدند .

داوری آثارطی چهار نشست علمی و تخصصی ، از روز دوم بهمن ماه آغاز می‌ شود و تا اوایل روزهای دهه‌ فجر ادامه خواهد یافت ، موضوعات اشعاراین بخش ، ایران ، خلیج فارس ، شهدا ، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس ، پاسداشت مفاخر دینی و میهنی و تاکید بر حق ایران دراستفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای است.

در این بخش ، به یکی از برگزیدگان تندیس " سرو بلورین " و از تعدادی دیگر از سرایندگان کیفی ترین اشعار تقدیر به عمل خواهد آمد . ‌

نخستین جشنواره‌ بین المللی شعر فجر از 16 تا 23 بهمن‌ماه سال جاری در تهران و سایراستانهای کشور برگزار می ‌شود.

