به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی ظهر یکشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری ضمن بیان اینکه نقش حضور شورا و شهرداریها در هر حوزه عمرانی غیرقابل انکار است، ابراز داشت: اعتبارات ارزشافزوده شهرداریهای استان سمنان صرف اقدامات سطحی نشود بلکه باید هزینه کرد آن در راستای توسعه و آبادانی شهرها و روستاها صورت گیرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه دستگاههای اجرایی باید همکاری بیشتری با شوراها داشته باشند، ابراز داشت: با برگزاری نشست های منظم و تعامل بیشتر میتوان مسائل را به صورت کلان دنبال کرد بنابراین طی جلسهای پیرامون محلات با حضور دستگاههای متولی میتوان به سند واحدی رسید تا سهم هر بخش در کاهش آسیبهای اجتماعی مشخص شود.
ناجی ضمن بیان اینکه شورای استان سمنان باید مرجعی برای دریافت مطالب، اقدامات و عملیاتی کار کردن امور باشد، تصریح کرد: باید تصمیمات به صورت شریانی به سمت پایین ترین سطوح شوراها سوق پیدا کند، گاهی در برخی از حوزهها مانند گردشگری در روستایی شاهد اقدامات خوب و در برخی روستاها هیچ کاری صورت نگرفته است اما چون این موضوعات از مرکز خوب منتقل نمیشود کار به نحو مطلوب صورت نخواهد گرفت.
وی افزود: شوراها در حوزههای اجتماعی نباید تنها درحوزه امورات خاص شهرداری و حلوفصل موضوعات موردی که مردم مراجعه میکنند درگیر شوند، بلکه شورا باید در حوزههای جدیتر برنامهریزی و تعیین سرنوشت جامعه مشارکت داشته باشد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه پیوند و ارتباط نخبگان با دستگاهها و نهادهای اجرایی به طور کلی در کشور ضعیف است، ابراز داشت: در این حوزه کلید مفقودهای وجود دارد، چراکه نهادها و دستگاههای مختلفی که در آنها نخبگان تعریف میشوند در عمل با یکدیگر ارتباط خوبی ندارند لذا به ارتباط سازنده و موثری در این حوزه نیازمندیم.
ناجی بابیان اینکه باید بتوانیم دستگاهها را به سمت همراهی بیشتر سوق دهیم، افزود: نهادی منسجمتر و قانونمندتر از شورای استان نیست که مشکلات را شناخته و آنرا مدیریت کند، شوراها حلقههای اتصال دستگاههای اجرایی و مردم محسوب میشوند لذا هماهنگی با حوزههایی که دولت و نظام برای شکلگیری شورا هزینه پرداخت کرده، ضروری است.
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