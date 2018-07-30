کردستان قهرمان مسابقات بوکس قهرمانی جوانان منطقه ۶ کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، مسابقات بوکس قهرمانی جوانان منطقه ۶ کشور عصر شنبه ششم مردادماه با قهرمانی تیم کردستان در سالن آزادی سنندج به کار خود پایان داد.

در این پیکارها تیم های کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان و لرستان در اوزان مختلف به مدت دو روز با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات در وزن ۴۰ کیلوگرم بهمن کیخسروی و ۵۲ کیلوگرم یونس سلیمان زاده از کردستان، ۵۶ کیلوگرم پرویز رستمی و ۶۰ کیلوگرم مهدی امینی از کرمانشاه، ۶۴ کیلوگرم صلاح زارعی، ۶۹ کیلوگرم فرهاد امینی و ۷۵ کیلوگرم آکام مری از کردستان، ۸۱ کیلوگرم محمد معین کرمی از کرمانشاه ، ۹۱ کیلوگرم دانیال احمدنژاد و ۹۱+ کیلوگرم سامان حسینی از کردستان عناوین نخست را کسب کردند.

در نتیجه تیمی، تیم کردستان با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد، کرمانشاه دوم شد و همدان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

بیژن عبدالملکی به عنوان سرپرست، سوران حسینی و محمد ملایی مربیگری تیم کردستان را در این رقابت ها را بر عهده داشتند.

نفرات برتر این رقابت ها به عنوان تیم منتخب منطقه ۶ کشور در مرحله نهایی مسابقات مناطق ایران شرکت خواهند کرد.

مسابقات بوکس قهرمانی جوانان منطقه ۶ کشور به مدت دو روز در در سالن آزادی سنندج برگزار شد.