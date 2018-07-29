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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

دادستان قلعه گنج تشریح کرد؛

جزئیات شهادت مامور اداره محیط زیست شهرستان قلعه گنج

جزئیات شهادت مامور اداره محیط زیست شهرستان قلعه گنج

قلعه گنج - دادستان قلعه گنج گفت: «مهدی احمدی نیک» مامور اداره حفاظت محیط زیست قلعه گنج حین ماموریت در سانحه رانندگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سجاد افشارمنش اظهار داشت: پس از دریافت گزارش یک شکار غیرقانونی به اداره  حفاظت محیط زیست قلعه‌گنج، بلافاصله یک تیم برای بررسی موضوع به روستای برجک در منطقه سرتک اعزام می شود.

 وی ادامه داد: تیم محیط بانی در منطقه حفاظت شده سرتک با شکارچی غیر مجاز روبه رو شده و شروع به عملیات تعقیب و گریز می کنند که در این عملیات خودروی اداره محیط بانی شهرستان با یک تپه شنی برخورد  و راننده خودرو فوت می کند.

افشارمنش گفت: جسد مامور اداره حفاظت محیط زیست برای بررسی بیشتر و علت فوت به پزشکی قانونی انتقال داده شده است و شکارچی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز و شکار غیرمجاز بازداشت و خودروی وی نیز توقیف شده است.

وی در پایان گفت: پرونده متهم در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در حال رسیدگی است.

کد مطلب 4360295

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