جزئیات شهادت مامور اداره محیط زیست شهرستان قلعه گنج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سجاد افشارمنش اظهار داشت: پس از دریافت گزارش یک شکار غیرقانونی به اداره حفاظت محیط زیست قلعه‌گنج، بلافاصله یک تیم برای بررسی موضوع به روستای برجک در منطقه سرتک اعزام می شود.

وی ادامه داد: تیم محیط بانی در منطقه حفاظت شده سرتک با شکارچی غیر مجاز روبه رو شده و شروع به عملیات تعقیب و گریز می کنند که در این عملیات خودروی اداره محیط بانی شهرستان با یک تپه شنی برخورد و راننده خودرو فوت می کند.

افشارمنش گفت: جسد مامور اداره حفاظت محیط زیست برای بررسی بیشتر و علت فوت به پزشکی قانونی انتقال داده شده است و شکارچی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز و شکار غیرمجاز بازداشت و خودروی وی نیز توقیف شده است.

وی در پایان گفت: پرونده متهم در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در حال رسیدگی است.