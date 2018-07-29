به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ۶۵ تن انواع کالای قاچاق در سمنان امحا شد، ابراز داشت: لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، داروهای فاقد مجوز و تاریخ مصرف گذشته، مواد دخانی، تجهیزات دریافت از ماهواره از جمله این کالاهای قاچاق محسوب میشوند.
وی بابیان اینکه ارزش ریالی این محموله ۴۵ میلیارد ریال برآورد میشود، افزود: قطعا مبارزه با معضل قاچاق و عاملان نا بهسامانی اقتصادی در دستور کار ناجا قرار دارد لذا بر همین اساس شناسایی عوامل قاچاق کالا در استان تحت پیگیری قرار دارد.
فرمانده نیروی انتظامی سمنان بابیان اینکه در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی برنامههای مقابله با قاچاق کالا با بهکارگیری تجهیزات افزونشده است، ابراز داشت: قطعا حضور مردم در این مقوله و عدم خرید کالاهای قاچاق میتواند نیروی انتظامی را در اجرای این سیاست ها بیشتر یاری کند.
قاسمی بابیان اینکه عوامل نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای پیشگیری از قاچاق به کار می بندند، اضافه کرد: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی با دشمن قرار داریم حمایت از تولید داخل میتواند ما را در این نبرد پیروز کند لذا انتظار میرود مردم هرگونه موارد قاچاق را حتما گزارش کنند.
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