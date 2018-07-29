کشف ۱۸۱ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی/جزئیات تیراندازی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر،سردار قادر کریمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اطلاعات به دست آمده نشان می داد قاچاق ۲ محموله مواد مخدر به خراسان رضوی برنامه ریزی و قرار است به زودی عملیاتی شود.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی پس از ردزنی های گسترده، در اولین مرحله از این عملیات غافلگیرانه خودروی پژو ۴۰۵ حامل مواد مخدر کرا در محدوده صالح آباد تربت جام شناسایی و به راننده آن دستور ایست دادند که خودروی پژو متوقف شد اما راننده و ۳ سرنشین این خودرو در تاریکی شب پیاده شده و پا به فرار گذاشتند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: ماموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با تیراندازی هوایی و سپس تیراندازی به سوی سوداگران مرگ، راننده و ۲ سرنشین این خودرو را به ضرب گلوله زمین گیر و دستگیر کردند. در بازرسی از خودروی پژو ۸۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد و جستجو برای دستگیری متهم فراری پرونده ادامه دارد.

کریمی تصریح کرد: در دومین مرحله از این عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خودرو سواری زانتیای مشکی رنگ را در بلوار فردوسی مشهد با شلیک گلوله متوقف و ۲ سوداگر مرگ که در حال رد و بدل کردن مواد افیونی بودند را دستگیر کردند.در این عملیات نیز ۷۰ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و بیش از ۲۵ کیلوگرم حشیش کشف شد.