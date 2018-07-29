  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۹

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد؛

کشف ۱۸۱ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی/جزئیات تیراندازی در مشهد

کشف ۱۸۱ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی/جزئیات تیراندازی در مشهد

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی از تیراندازی ماموران مبارزه با مواد مخدر به قاچاقچیان در بولوار فردوسی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،سردار قادر کریمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اطلاعات به دست آمده نشان می داد قاچاق ۲ محموله مواد مخدر به خراسان رضوی برنامه ریزی و قرار است به زودی عملیاتی شود.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی پس از ردزنی های گسترده، در اولین مرحله از این عملیات غافلگیرانه خودروی پژو ۴۰۵ حامل مواد مخدر کرا در محدوده صالح آباد تربت جام شناسایی و به راننده آن دستور ایست دادند که  خودروی پژو متوقف شد اما راننده و ۳ سرنشین این خودرو در تاریکی شب پیاده شده و پا به فرار گذاشتند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: ماموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با تیراندازی هوایی و سپس تیراندازی به سوی سوداگران مرگ، راننده و ۲ سرنشین این خودرو را به ضرب گلوله زمین گیر و دستگیر کردند. در بازرسی از خودروی پژو ۸۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف  شد و جستجو برای دستگیری متهم فراری پرونده ادامه دارد.

کریمی تصریح کرد: در دومین مرحله از این عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خودرو سواری زانتیای مشکی رنگ را در بلوار فردوسی مشهد با شلیک گلوله متوقف و ۲ سوداگر مرگ که در حال رد و بدل کردن مواد افیونی بودند را دستگیر کردند.در این عملیات نیز ۷۰ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و بیش از ۲۵ کیلوگرم حشیش کشف شد.

کد مطلب 4360403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها