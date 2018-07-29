ضرورت حفاظت از اراضی ملی/ از واحدهای تولیدی بروجرد حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم کاظمی بعدازظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان بروجرد که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: عمر در حال گذر است و فرصت خدمت به مردمی که از همه امتحانات سر بلند بیرون آمده اند نیز زود می گذرد.

وی با بیان اینکه مردم شهید پرور با وحدت و همدلی در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب مشکلات را پشت سر گذاشتند، تصریح کرد: هم اکنون در مقطعی قرار گرفته ایم که به همدلی نیاز داریم و از امانتی که به مدیران سپرده شده باید محافظت شود تا رضایتمندی مردم را داشته باشیم.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری لرستان با اشاره به شیطنت های دشمنان، تاکید کرد: مردم می توانند با توکل به پروردگار و همدلی و وحدت تمام نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کنند.

کاظمی با بیان اینکه دشمنان فکر می کنند با فشار اقتصادی می توانند ملت ایران را پشیمان کنند، اظهار داشت: قوه قضاییه با تمام قوا در چارچوب قانون از حمایت مردم دریغ نخواهد کرد و در خدمت آنها است.

وی با اشاره به اهمیت و حساسیت شهرستان بروجرد، گفت: یکی از مولفه های یک مدیر داشتن روحیه تعامل و همکاری با دیگر مدیران است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری لرستان با بیان اینکه وجود روحانیت در کنار مردم موجب بهتر انجام شدن امور است، ادامه داد: فلسفه وجودی مسئولان بودن مردم است و مدیران نیز وظیفه دارند با صبر و تحمل و اخلاق اسلامی برخورد کنند.

کاظمی با تاکید بر تامین امنیت و برخورد قاطع با اخلالگران نظم به عنوان مطالبات مردم، بیان داشت: باید با کسانی که متعرض به اموال عمومی هستند و برای بلعیدن ثروت ملی مردم دندان تیز کرده اند برخوردی جدی داشته باشیم.

وی یاد آور شد: حفاظت از اراضی ملی به قوه قضاییه سپرده شده است و انتظار می رود دادستان جدید با حمایت از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات موجود در چارچوب قانون و اختیارات تلاش کند.