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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۴۹

فرماندار بروجرد:

دستگاه قضایی از حوزه تولید و صنعت بروجرد حمایت کند

دستگاه قضایی از حوزه تولید و صنعت بروجرد حمایت کند

بروجرد- فرماندار بروجرد بر ضرورت حمایت از تولید و صنعت این شهرستان توسط دستگاه قضایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی بعدازظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان بروجرد که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای خلقت تا کنون آسیب های اجتماعی بوده، هست و خواهد بود.

وی افزود: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است که البته این مهم به تنهایی با قوه قضاییه تحقق پیدا نخواهد کرد، بلکه دستگاه های اجرایی با ایجاد شرایطی باید تلاش کنند در جامعه وقوع جرم به حداقل برسد.

فرماندار بروجرد تصریح کرد: رویه دادستان جدید باید بر پیشگیری از وقوع جرم بوده، زندان زدایی کنند و جرایم را کاهش دهند.

آریایی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و تعطیلی برخی از آنها در بروجرد، ادامه داد: باید در حمایت از تولید و صنعت گام های جدی بردارند چرا که این قشر در سال های اخیر مظلوم واقع شده اند و انتظار می رود دستگاه قضاییه به تولیدکنندگان و صنعت گران در رفع مشکلات کمک کند.

وی یاد اور شد: هر فردی در هر مقام و منصبی که هست باید خدمتگذار خوبی برای مردم و نظام اسلامی باشد.

کد مطلب 4360446

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