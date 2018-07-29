تخصیص اعتبار یک میلیارد ریالی برای حمایت از ورزش رودسر

علی امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید برحمایت همه جانبه شورای شهر و شهرداری رودسر از تیم های مختلف ورزشی به ویژه تیم فوتبال ساحلی این شهر که تنها نماینده شهرستان در لیگ فوتبال ساحلی کشور است، افزود: حمایت از این تیم یکی از برنامه های شورای شهر و شهرداری رودسر است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری شهرداری رودسر برای حمایت از ورزش این شهر یک میلیارد ریال اختصاص داده است، افزود: بخشی زیادی از این اعتبار برای تیم فوتبال ساحلی و باشگاه شهرداری رودسر هزینه می شود.

شهردار رودسر همچنین به رفع نواقص موجود در استادیوم ورزشی فوتبال ساحلی شهرداری رودسر اشاره کرد و گفت: تامین سیستم روشنایی با اعتبار ۲۰۰ میلیون ریال در قالب خرید امکانات و تجهیزات ازجمله اقداماتی بوده که برای رفع نواقص این استادیوم انجام شده است.

وی در ادامه یادآورشد: این استادیوم از نظر فنی و داشتن ماسه با کیفیت نیز با مشکل مواجه بود که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده این مشکل برطرف شد.

امانی با اشاره به نبود یک رختکن مناسب برای تیم های مهمان را مشکل اساسی استادیوم فوتبال ساحلی شهرداری رودسر عنوان و تصریح کرد: رفع این مشکل در اولویت برنامه های شهرداری رودسر قرار دارد.

وی به برنامه ریزی برای عملیات لایروبی انهار با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند انتقال آب، جلوگیری از سیلاب فصلی و افزایش ضریب ایمنی در این شهر نیز اشاره کرد و افزود: عملیات لایروبی نهر سرچشمه به طول دو کیلومتر و با اعتباری حدود ۲۰۰ میلیون ریال درحال اجرا است.

شهردار رودسر با بیان اینکه عملیات لایروبی رودخانه کیارود رودسر نیز در حال اجرا است، گفت: این طرح نیز به طول ۲ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیون ریال نیز درحال اجرا است.