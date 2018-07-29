مشارکت جمعیت کشور در ورزش همگانی باید به ۳۰ درصد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مسئولین هیات های ورزشی فیروزکوه با بیان این که ورزش امر ضروری برای جامعه است، گفت: مسئولیت اول فعالین در این حوزه، تبلیغ ورزش و ورزشی کردن مردم است، هیچ پدیده‌ای همانند ورزش نمی‌تواند دستاورد برای جامعه داشته باشد؛ تصور اشتباه رایج این است که بدون هزینه نمی‌توان ورزش کرد، این تصوری اشتباه است، کسی که اراده ورزش کردن داشته باشد می تواند با برنامه ریزی این فعالیت را ادامه دهد.

وی در ادامه افزود: آمار مشارکت مردم در حوزه ورزش مطلوب نیست؛ آمار ۲۰ الی ۳۰ درصدی ورزشکار برای این جمعیت جوان آمار مناسبی نیست، باید همراه کردن مردم با ورزش را در دستور کار خود قرار دهیم.

احمدی گفت: متاسفانه با وجود این که بخش زیادی از جمعیت ۸۱ میلیونی کشورمان را قشر جوانان تشکیل می دهند اما مشارکت آنها در ورزش های همگانی اندک است.

وی با بیان این که طبق آمارهای پنج ساله گذشته تنها ۲۱ درصد از جمعیت کشورمان در رشته های مختلف ورزش همگانی مشارکت دارند، افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده با توسعه فعالیت های ورزش همگانی، مشارکت و هم افزایی سایر بخش ها این رقم تا سال ۱۴۰۰ باید به ۳۰ درصد افزایش یابد.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وظیفه دولت در حوزه ورزش اضافه کرد: اگر قرار است هزینه‌ای در ساخت و سازها شود باید توجه کرد ساختمان ورزشی به تنهایی کمک به حل مشکل ورزش نمی کند.

احمدی گفت: باید نگاه جامع به این امر داشت، با توجه به نیاز باید امکانات ایجاد شود و مورد استفاده قرار گیرد، منابع خوبی در دولت برای توسعه ورزش همگانی پیش‌بینی شده است و بخشی از این منابع به صورت استانی تخصیص داده می‌شود.

وی با اشاره به احداث و تجهیز خانه ورزش روستایی اذعان داشت: سهم استان تهران در این زمینه در سال ۹۷ صد خانه ورزش است که با پیگیری رئیس اداره ورزش شهرستان فیروزکوه می توان سهم خوبی برای این شهرستان اختصاص داد، هم چنین بحث ورزش بانوان باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، سلیقه های شخصی نباید در تعیین نوع ورزش و جایگاه ورزش بانوان دخیل باشد.