تاکید فرماندار فیروزکوه بر توجه به ورزش روستایی شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی جمارانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مسئولین هیات های ورزشی فیروزکوه با اشاره به مسابقات جام جهانی فوتبال گفت: مسابقات جام جهانی نشان داد، که ورزش تاثیر فراوانی در وحدت و اتحاد بخش های مختلف جامعه و ترویج نشاط در جامعه تاثیر فراوانی دارد.

وی گفت: در جام جهانی شاهد قدردانی ملت ایران از تلاش ورزشکاران و بازکنان تیم فوتبال حتی در زمان شکست بودیم، این نشان داد چقدر ورزش می تواند در ایجاد روحیه وحدت موثر باشد.

فرماندار فیروزکوه در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به ورزش روستایی اضافه کرد: این که خود روستائیان اولویت ها و هزینه در بخش های مورد نیاز را مدیریت می‌کنند و بر عهده خود بخش و روستا قرار داده شده اقدام خوبی است ولی در برخی موارد نیاز به همکاری و مساعدت مسئولین در این زمینه احساس می شود.

در ادامه این جلسه برخی از روسای هیات های ورزشی و پیشکسوتان عرصه ورزش شهرستان به توضیح مشکلات ورزشی در سطح شهرستان پرداختند.

بر اساس این گزارش، نشست مشترک هیات های ورزشی شهرستان فیروزکوه با حضور عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان، مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه، جعفر پرج، شهردار فیروزکوه و جمعی از مسئولین این شهرستان در فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.