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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۲۶

مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در گرگان؛

برتری سوریه در نخستین بازی/ خستگی جلودار سوری‌ها نبود

برتری سوریه در نخستین بازی/ خستگی جلودار سوری‌ها نبود

گرگان – سوری‌ها در نخستین دیدار خود در مسابقات بسکتبال غرب آسیا با وجود خستگی به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا بعدازظهر یکشنبه تیم‌های سوریه و اردن در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۶۴ بر ۵۶ سوریه همراه شد.

سوری‌ها در کوارترهای اول، دوم و سوم به ترتیب با نتایج (۱۸ - ۱۹)، (۷ - ۱۱) و (۸ - ۱۱) به پیروزی رسیدند و کوارتر چهارم با نتیجه مساوی در امتیاز ۲۳ پایان یافت.

در این دیدار تیم سوریه با سرمربیگری یاد عبدالله و ترکیب اولیه جاد کودسی، عدی حماد، احمد محمود، جعفر احمد و محمود خانتومانی در میدان حاضر شد و در آن سو حاتم طاهر سرمربی اردن تیمش را با ترکیب اولیه حسین الکورد، احمد محمد، عمر سامر، ادوارد سیزف و عمر حسونه به میدان فرستاد.

تیم سوریه که فقط چند ساعت قبل از دیدار با اردن به گرگان رسیده بود با وجود خستگی ناشی از سفر طولانی مقابل رقیبش پیروز شد.

این رقابت‌ها بعدازظهر دوشنبه با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری می‌شود که ساعت ۱۶ ایران و اردن به مصاف هم می‌روند و ساعت ۱۸ تیم‌های لبنان و سوریه رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است؛ مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا با حضور تیم‌های ایران، لبنان، سوریه، اردن و عراق، به میزبانی گرگان در حال برگزاری است.

کد مطلب 4360520

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