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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۱۸

امام جمعه طرقبه:

انقلاب اسلامی عالم را تحت شعاع خود قرار داده است

انقلاب اسلامی عالم را تحت شعاع خود قرار داده است

مشهد- امام جمعه طرقبه گفت: امروز انقلاب اسلامی ایران که از حوزه های علمیه آغازشد عالم را تحت شعاع خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام ایزدی امام جمعه طرقبه بعدازظهر یکشنبه در گردهمایی رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: امروز انقلاب اسلامی عالم را تحت شعاع خود قرار داده و این انقلاب از حوزه های علمیه آغاز شد.

وی افزود: امام راحل آغازگر این انقلاب بودند و امروز استمرار و تداوم آن می طلبد تا به تبلیغ و ترویج دین توجه جدی کنیم. در طول تاریخ بعد از انبیا و ائمه(ع) وظیفه تبلیغ و ترویج دین بر دوش روحانیون نهاده شده است و باید با توکل به خداوند متعال و استمداد از حضرت ولی عصر (عج) بار هدایتی جامعه را به نحو مطلوب انجام دهیم.

در ادامه سید حسن حسینی ، فرماندار  بینالود با اشاره به ویژگی های جغرافیایی و گردشگری این شهرستان گفت: سالانه بیش چند میلیون نفر را در این شهرستان پذیرا هستیم و بر همین اساس چند راهبرد را دنبال می‌کنیم که بهره مندی از ابزار فرهنگ و آداب و رسوم و توسعه و ارتقای دسترسی در سطح شهرستان و مشهد  از آن جمله است.

کد مطلب 4360542

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