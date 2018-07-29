به گزارش خبرنگار مهر، مازیار هوشمند یکشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراخوان اولین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان بوشهر منتشر شد.

وی با اشاره به نحوه ثبت‌نام در این جشنواره ادامه داد: علاقمندان به حضور در این جشنواره می توانند با ورود به بخش ثبت نام سامانه متمرکز، ضمن ثبت نام، نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان بوشهر خاطرنشان کرد: مدت زمان ارسال مطالب دو ماه است و علاقمندان می توانند از ۱۵ آبان تا ۱۵ مهرماه سال جاری نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه جشنواره در روز ۲۳ آبان ماه و با حضور جمعی از مسئولین کشور و استان برگزار می‌شود.

هوشمند محورهای برگزاری این جشنواره را «وحدت، همگرایی و انسجام ملی»، «هویت، فرهنگ و ادبیّات بومی – محلّی»، «بوشهر، محور توسعه ایران»، «محیط زیست و سلامت»، «فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی»، «نشاط و شادابی»، «آسیب‌های اجتماعی» و «قانونمندی و رعایت اخلاق حرفه‌ای» عنوان کرد.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این جشنواره گفت: بخش حرفه‌ای شامل سرمقاله، مقاله و یادداشت، مصاحبه، گزارش (خبری – تحلیلی - تحقیقی)، خبر، تیتر، عکس (خبری – گزارش تصویری)، طنز و کاریکاتور، گرافیک، طراحی و صفحه آرایی است.

وی با بیان اینکه بخش موضوعی شامل اقتصاد مقاومتی، محیط زیست و بحران آب، حقوق شهروندی است، ادامه داد: بخش ویژه نیز با موضوع عسلویه، پایتخت انرژی ایران است.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان بوشهر با اشاره به جوایز این جشنواره اظهار داشت: به نفر اول تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال، به نفر دوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال و به نفر سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: اعضای هیئت داوران مطابق آیین نامه معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب می‌شوند، و اسامی آنان در پایگاه اطلاع رسانی خانه مطبوعات و رسانه های استان بوشهر منتشر خواهد شد.