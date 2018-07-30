تاثیر علائم یائسگی بر ابتلا به آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کورنل نیویورک همراه با محققان دانشگاه آریزونا دریافتند تغییرات متابولیکی که در زمان شروع یائسگی یا حتی در مدت قبل یا بعد از یائسگی در مغز زنان اتفاق می افتد، می تواند آغازکننده بیماری آلزایمر باشد.

بیماری آلزایمر یک بیماری روانی پیش رونده است که در ذیل گروه دمانس یا زوال عقل قرار می گیرد؛ دمانس گروهی از علائمی است که بر مهارت های روانی نظیر حافظه و قدرت استدلال تاثیر می گذارند.

محققان به منظور پی بردن به وجود ارتباط بین یائسگی و بیماری آلزایمر به بررسی تغییرات نورولوژیکی و متابولیکی ناشی از یائسگی پرداختند.

آنها دریافتند میزان متابولیسم گلوکز در مغز زنان قبل و بعد از یائسگی با اُفت شدیدی مواجه می شود. تحقیقات قبلی نشان داده است که کاهش میزان متابولسیم گلوکز در مغز منجر به بیماری آلزایمر شده و می تواند بروز علائم این بیماری را نیز تشدید نماید.

از آنجائیکه متابولیسم گلوکز در مغز به عنوان منبع اصلی انرژی برای سلول های مغز عمل می کند، عدم ناکافی بودن آن می تواند منجر به ناهنجاری های در عملکرد مغز شود. در نتیجه سلول های مغز با اختلال در میتوکندری مواجه شده و سلول ها برای پردازش انرژی موردنیاز کافی نیستند.

همچنین مطالعات نشان داد کاهش تولید استروژن در دوره یائسگی می تواند بر عملکرد شناختی مغز تاثیر گذارد. مغز دارای گیرنده های استروژن است و اُفت در میزان استروژن ممکن است منجر به "واکنش گرسنگی" در این سلول ها شده و در نهایت باعث بدکاری سلول های مغز شود.

این فرآیند به طورخودکار موجب افزایش احتمال از بین رفتن عنصر اصلی محافظ عصبی در مغز زنان شده که مغز را در برابر بیماری آلزایمر آسیب پذیر می کند.