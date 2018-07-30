کارگروه تنظیم بازار کردستان خود نیازمند تنظیم است

به گزارش خبرنگارمهر، سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار کردستان شامگاه یکشنبه در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان بدون حضور رئیس(استاندار) و نایب رئیس آن(معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار) تشکیل شد.

قرار شده هر یکشنبه جلسات کارگروه دراستان تشکیل تا مصوبات آن به کارگروه ملی تنظیم بازار که هر سه شنبه برگزار می شود، ارسال شود.

یکشنبه گذشته دومین جلسه کارگروه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تشکیل شد که به مسئله قیمت مرغ در بازار استان به ویژه شهرستان سنندج پرداخته شد.

گویا دو جلسه گذشته نتیجه رضایت بخشی به دنبال نداشته که رئیس و نایب رئیس این جلسه علی رغم حضورشان در استان تمایلی به شرکت در سومین جلسه آن نداشتند.

نبود رئیس در این جلسه منجر شد که روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان هر کدام از منظر خود به تفسیر مصوبات کارگروه ملی تنظیم بازار که به استان ها ابلاغ شده بپردازند.

هر لحظه که می گذشت بر تُن صدای روسای سازمان های مذکور افزوده می شد تا اینکه فرماندار سنندج، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل تعزیرات هم تا حدودی وارد بحث و خواستار پایان دادن به این نوع بیان موضوع شدند.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان که مدیرکل تعزیرات استان هم موافق او بود، بر اجرای مصوبه کارگروه ملی در خصوص قیمت تعیین شده برای مرغ تاکید داشتند و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هم عنوان کرد قیمت مرغ تابع مصوبه نیست بلکه تابع عرضه وتقاضا است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه تصمیم تشکیل کارگروه تنظیم بازار به دلیل حساسیت های بازار اتخاذ شده است، گفت: اکنون فضای حاکم بر بازار فضای خاصی است و شاهد نوسانات قیمت کالاها هستیم.

محمد دره وزمی بیان کرد: لذا این کارگروه باید قیمت ها را رصد کند تا اگر گرانی هست لااقل گرانفروشی اتفاق نیافتد.

وی با اشاره به اینکه کالاهای مورد نیاز مردم باید تامین بعد عرضه و توزیع آن به نحو احسن انجام شود، افزود: متاسفامه در طول یک هفته گذشته قیمت مرغ دچار حاشیه هایی شده است.

وی بیان کرد: در جلسه هفته گذشته قرار شد هر روز سازمان جهاد کشاورزی قیمت مرغ زنده را به سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اعلام تا بر بازار نظارت شود که این اتفاق محقق نشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: مسئولان جهاد کشاورزی استان معتقدند قیمت مرغ زنده را عرضه و تقاضا تعیین می کند و در هیچ استانی این سازمان دراین رابطه ورود پیدا نکرده است.

دره وزمی افزود: علی رغم مطلب مذکور در تماسی که با دو تن از معاونان وزیر صمت داشتم آنها عنوان کردند جهاد کشاورزی باید قیمت کالاهای اساسی را اعلام کنند.

وی بیان کرد: قیمت مرغ زنده براساس مصوبه کارگروه ملی که برای استان ارسال شده در درب مرغداری ۵ هزار و ۱۵۵ تومان و برای مصرف کننده هم باید ۸ هزار و ۱۷۰ تومان باشد و مامکلف به اجرای این مصوبه هستیم.

کردستان به ۱۲ استان کشور مرغ صادر می کند

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در رابطه با قیمت گذاری مرغ توسط جهاد کشاورزی دراین جلسه گفت: مرغ جزو اجناس وکالاهایی نیست که قیمت گذاری شود.

خالد جعفری با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی متولی تولید است نه اعلام قیمت، بیان کرد: در اکثر استان های کشور سازمان های جهاد کشاورزی یک روز بعد از تولید در جریان قیمت مرغ قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ در شهرستان بیجار تابع قیمت گذاری استان زنجان ودر قروه هم تابع همدان است، افزود: حال قیمت مرغ در شهرستان های سنندج، مریوان و کامیاران تابع عرضه و تقاضای موجود در این شهرستان ها است.

وی اظهارداشت: معتقدیم قیمت مرغ دراستان بالاتر از قیمت میانگین کشوری این کالا نیست و بی شک قیمت آن هم تابع مصوبات کارگروه نیست بلکه عرضه و تقاضا آن را تعیین می کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: از آنجا که در دوره هایی که مرغداری ها با قیمت بسیار پایین اقدام به عرضه تولیدات خود می کنند دولت مابه التفاوتی لازم برای جلوگیری از ضرر به این واحدها پرداخت نمی کند لذا در مواقعی که قیمت هم افزایش می یابد نمی توان آنها را مجبور به پذیرش قیمت اعلام شده دولتی کرد.

جعفری با اشاره به اینکه کردستان به ۱۲ استان کشور مرغ صادر می کند، گفت: قیمت مرغ به نسبت قیمت نهاده ها گران نیست قیمت مرغ در استان ۸ هزار و ۴۰۰ تومان است که میانگین کشوری آن ۸۹۰۰ تومان است.

وی یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ در کشور را افزایش قیمت جهانی سویا خواند و افزود: مرغ کمتر از هر محصول دیگری قیمت آن افزایش یافته است چراکه در استان بیشتر از نیاز مردم ، تولید می شود.

بحث های فراوانی در ارتباط با مصوبه کارگروه ملی تنظیم بازار در زمینه قیمت مرغ شد و فرماندار سنندج از دو مدیر مذکور خواست عصبانی نشوند چراکه مصوبه بحدی روشن است که نیاز به تفسیر ندارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان هم گفت: چون استاندار رییس کارگروه است ابهام ایجاد شده باید توسط او برطرف شود لذا نتیجه این جلسه هم به هفته آینده موکول خواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج هم در این جلسه با بیان اینکه اقتصاد دستوربردار نیست، گفت: برای مسئولانی متاسفم که برصندلی تکیه زدند و حرف هایی میزنند که خود هم به آن معتقد نیستند.

پرویز رعدی ادامه داد: حتی اگر بخش نامه ای هم از سوی کارگروه ملی و توسط وزیر ابلاغ شده باشد اگر با شرایط استان ما همخوانی نداشته باشد می توان با استفاده از قابلیت کارگروه استانی برای فکر اساسی کرد.

وی افزود: اگر این کارگروه توان و قابلیتی ندارد پس چرا تشکیل می شود.

کارگروهی که در آن نه رییس ونه نایب رییس شرکت نمی کنند و دو مدیر تنها در آن اظهار نظر و سخنرانی می کنند و دیگر اعضا تنها شنونده هستند و بدون خروجی هم پایان می یابد بی شک اگر با این روال ادامه یابد نه تنها قادر به تنظیم بازار نیست بلکه نمی تواند نظم و انسجام خود را هم حفظ کند.