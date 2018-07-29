به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اولیور سالگادو» سخنگوی هیأت نمایندگی سازمان ملل متحد در کشور مالی اعلام کرد که ستیزه جویان روز یکشنبه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور مالی، ۱۰ خمپاره را به سمت روستای «آگولهاک» واقع در منطقه ای در شمال مالی موسوم به «کیدال» پرتاب کردند که یکی از این خمپاره ها در نزدیکی یک مرکز اخذ رأی منفجر شد.

به گفته سالگادو، این انفجارها هیچ تلفاتی در پی نداشت، اما روند رأی گیری به طور موقت متوقف شد.

هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری کشور مالی در حالی برگزار می شود که تهدیدات تروریستی از سوی گروهک هائی از قبیل القاعده و داعش علیه این کشور مطرح می شود.

«ابراهیم بوباکار کیتا» (Ibrahim Boubacar Keita) رئیس جمهور کنونی مالی که از سال ۲۰۱۳ قدرت را در این کشور در دست دارد، در جریان این انتخابات با ۲۳ نامزد انتخاباتی دیگر از جمله یک زن به رقابت می پردازد.

مهم ترین رقیب وی نیز «سومایلا سیس» (Soumaila Cisse) رهبر جریان مخالف در این کشور است.

لازم به ذکر است که انتخابات ریاست‌جمهوری مالی از روز یکشنبه (۲۹ جولای/ هفتم مرداد) به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت.

در واقع مقامات کشور مالی سعی دارند با برگزاری این انتخابات به ۶ سال ناآرامی‌های سیاسی و خشونت در مناطق شمالی و مرکزی این کشور پایان دهند.