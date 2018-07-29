نیروی هوایی و امنیتی نیجریه به شمال غرب این کشور اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «محمد بوهاری» رئیس جمهور نیجریه روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور نیروی هوایی و یکهزار تن از پرسنل بخش امنیتی خود را جهت مبارزه با سرقت مسلحانه در شمال غرب این کشور اعزام می کند.

گفتنی است که نیجریه مدت ۹ سال است که با گروهکهای تروریستی بوکوحرام و داعش در شمال شرقی این کشور مبارزه می کند. افزون بر آن، نیجریه شاهد ستیزه جویی در مناطق دلتا در جنوب و سرقت مسلحانه و آدم ربایی در بخشهای اعظمی از این کشور آفریقایی است.

«محمد بوهاری» رئیس جمهور نیجریه که در سال ۲۰۱۵ به قدرت رسید، در دوران انتخابات بازگرداندن امنیت را به مردم این کشور وعده داد. اکنون وی در حال تلاش برای پیروزی در دومین دور از انتخابات- فوریه آینده- است؛ هرچند که منتقدان بوهاری می گویند وضعیت وخیم تر شده است