مردم نگران دارو نباشند/ماجرای آرسنیک برنج

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با اهالی رسانه، در ابتدا به ارائه گزارشی از مهم ترین رویدادها و اخبار حوزه سلامت در روزهای اخیر پرداخت و در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران بود.

وی با بیان این مطلب که ۹۸ درصد داروی مصرفی کشور در داخل تامین می شود، افزود: صریحا اعلام می کنم که ارز دارو هیچ ارتباطی با ارز آزاد ندارد و مردم نگران نباشند.

حریرچی ادامه داد: بازار دارو رصد می شود و با هر گونه تخلف و قصور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، به شدت برخورد می شود.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شرکت های خارجی و داخلی که بخواهند سنگ اندازی کنند، از سیستم ما حذف خواهند شد.

وی افزود: کمبود دارو در حد یک تا دو درصد بازار دارویی کشور است.

حریرچی با عنوان این مطلب که رشد قیمت دارو برای سال ۹۷ همان ۹ درصد باقی می ماند، تاکید کرد: کمبود دارویی مطابق روال چهار سال گذشته و در حد کشورهای غربی است.

وی با تاکید بر سیاست های حمایتی دولت و مجلس برای تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز هیچ ارتباطی با ارز دولتی که برای این کالاها در نظر گرفته شده است، ندارد.

سخنگوی وزارت بهداشت از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف در حوزه سلامت اعم از تعرفه، کمبودها و ارجاع بیماران به خارج از بیمارستانها حتما با ۱۹۰ تماس بگیرند.

وی ادامه داد: ما به طور روزانه بازار دارویی و تجهیزات پزشکی را رصد می کنیم و اکثریت قاطبه جامعه داروسازی و تجهیزات پزشکی با مردم و نظام سلامت همراهی می کنند، ولی در عین حال با آن دسته از شرکت های داخلی و خارجی که بخواهند به هر شکلی خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد کنند، برخورد خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه به وضعیت زائران حج در سال جاری اشاره کرد و افزود: با توجه به مسئولیت سازمان حج و جمعیت هلال احمر در تامین نیازهای زائران، خوشبختانه مشکل خاصی به لحاظ سلامت این افراد برای اعزام به حج وجود ندارد به طوری که با انجام کار غربالگری، شرایطی فراهم شد که از اعزام آن دسته از زائران که به لحاظ جسمانی وضعیت مناسبی نداشتند، خودداری شود. همچنین با انجام واکسیناسیون تا حدود زیادی مشکلات ناشی از بیماری ها در خارج از کشور برای زائران ایرانی مرتفع شده است.

حریرچی ادامه داد: توصیه ما به زائران این است که با توجه به گرمای هوا حتما نکات بهداشتی و درمانی را رعایت کنند و به صورت مکرر دست های خود را شسته و از آب بسته بندی استفاده کنند، ضمن اینکه از خوردن غذا در خارج از کاروان ها خودداری نمایند.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته می شود آمار اختلالات روانی در کشور بالاست، گفت: آنچه به بنده اعلام کرده اند این بوده که ۲۳.۸ مردم علامتی از اختلالات روانی را دارند که اکثریت آنها احتیاج به مداخلات درمانی ندارند، بنابراین بهتر است رسانه ها به این قبیل مسائل دامن نزنند، چون هیچ عایدی برای سلامت مردم ندارد.

حریرچی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اختلاف نظر وزارت بهداشت با سازمان ملی استاندارد بر سر میزان آرسنیک برنج گفت: با توجه به اینکه شرایط مصرف برنج در کشور ما با کشورهای دیگر متفاوت است، بنابراین سخت گیری های ما نیز بیشتر است.

وی توضیح داد: آرسنیک برنج به دو نوع آلی و غیرآلی تقسیم می شود که از منابع متعددی جذب ترکیبات گیاهی از جمله برنج می شود. با توجه به اینکه سرانه مصرف برنج در ایران بالاست و همچنین عدم اطلاع ما از نوع پخت این محصول به شیوه آبکش یا کته، ما می بایست حساسیت های خود را در قبال آرسنیک برنج مورد توجه قرار دهیم.

حریرچی افزود: بررسی ها نشان می دهد اگر برنج به صورت آبکش پخته شود میزان قابل توجهی از آرسنیک آن از بین می رود ولی ما نمی دانیم که این محصول به ویژه در بین اقشار فقیر و محروم جامعه به چه صورت پخت می شود، بنابراین مجبور به سخت گیری بر روی این قبیل موارد هستیم.

سخنگوی وزارت بهداشت در عین حال بدون اشاره به عدد مورد توافق با سازمان ملی استاندارد بر روی میزان آرسنیک برنج، افزود: هر آنچه که توافق طرفین بوده است، ما قبول داریم.

وی همچنین در پاسخ به یکی دیگر از سوالات خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کلینیک های ویژه در کدام مناطق کشور مستقر هستند، افزود: با توجه به استطاعت مردم برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، وزارت بهداشت تصمیم گرفت این کلینیک های ویژه را گسترش دهد، زیرا ما می دانیم هزینه های مراجعات مردم به بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.

حریرچی گفت: در حال حاضر از ۳۹ هزار پزشک متخصص بیش از ۲۱ هزار نفر آنها به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در بخش دولتی مشغول خدمت هستند.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد حدود ۸۰ درصد مردم خصوصا در بخش بستری توانایی پرداخت تعرفه خصوصی را ندارند و ۱۷ درصد با داشتن بیمه تکمیلی می توانند این هزینه ها را تامین کنند و تنها ۳ درصد از مردم هستند که توان مراجعه به بخش خصوصی برای دریافت خدمات بستری را دارند.

حریرچی ادامه داد: در مورد خدمات سرپایی، روشی که قبلا انجام شده بود به این صورت بود که بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد در خدمات بیمارستانی سهم داشت، ولی در بخش سرپایی حدود ۸۰ درصد خدمات را انجام می داد اما با اجرای طرح تحول سلامت این عدد به ۶۶ درصد خدمات سرپایی رسید و هدف گیری ما ارائه خدمات برای ۵۰ درصد با تعرفه دولتی از طریق خرید خدمت از بخش خصوصی است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از همین رو گسترش کلینیک های ویژه را در دستور کار قرار دادیم به طوری که در حال حاضر ۲۵۰ کلینیک در قالب ۶۵۰۰ نفر این خدمات را به مردم ارائه می دهند.

وی در ادامه به نرخ ویزیت پزشک متخصص در بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: ویزیت متخصص در بخش دولتی ۱۴۷۰۰ تومان که با دفترچه بیمه، مردم فقط ۴۴۰۰ تومان پرداخت می کنند در حالی که با مراجعه به بخش خصوصی بدون دفترچه بیمه می بایست ۳۸۴۰۰ تومان ویزیت بدهند که رقمی در حدود ۹ برابر بخش دولتی است، ضمن اینکه مابه التفاوت این عدد که ۲۳۷۰۰ تومان است، بیمار باید به همراه ۴۴۰۰ تومان تعرفه دولتی پرداخت کند که عدد آن ۲۸۱۱۰ تومان می شود که ۶.۳۷ برابر بیشتر است.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به اینکه هر ایرانی سالانه به طور میانگین بیش از دو بار به متخصص مراجعه می کند، ارقامی که به دست می آید نشان می دهد پرداختی های مردم در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.

حریرچی گفت: کلینیک های ویژه ما اصولا در نقاطی استقرار دارند که یا بیمارستان در مرکز شهر نبوده و یا اگر بیمارستان در مرکز شهر باشد، در همان بیمارستان خدمات می دهند.