هشدار سازمان ملل درباره وبا در یمن در پی حملات ائتلاف سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «لیز گراندی» هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در یمن روز یکشنبه درباره مخاطرات حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان در شهر «الحدیده» یمن هشدار داد.

ائتلاف تحت رهبری عربستان در روزهای گذشته مناطق مختلف در یمن، از جمله مناطق نزدیک به یک مرکز بهداشتی و مرکز آبرسانی در شهر «الحدیده» را هدف قرار داد.

گراندی در سخنانی تاکید کرد: «در چند هفته گذشته، ما هر کاری که امکان دارد برای کمک‌رسانی به صدها هزار ساکن شهر الحدیده و مناطق اطراف آن انجام داده‌ایم. این حملات زندگی شهروندان بی‌گناه را در معرض خطر شدید قرار می‌دهد».

«گراندی» اعلام کرد از زمان آغاز حملات هوایی ائتلاف عربستان به این شهر تلاش‌هایی برای رساندن غذا، آب آشامیدنی و کمک‌های اولیه صورت گرفته است.

وی درباره وضعیت الحدیده گفت: «وبا همین حالا در محله‌های سراسر شهر و استان وجود دارد. آسیب‌رسانی به تأسیسات بهداشتی، آب‌رسانی و سلامت، تمامی کارهایی را که تلاش می‌کنیم انجام دهیم، با خطر مواجه می‌کند. ممکن است تنها یک حمله هوایی دیگر با همه‌گیر شدن غیرقابل مهار این بیماری فاصله داشته باشیم».

این مقام سازمان ملل از تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن خواست تمامی اقدامات لازم را برای محافظت از شهروندان و تضمین دسترسی آنها به کمک‌های مورد نیاز برای بقا فراهم کنند.