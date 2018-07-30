کشتی گیر سقزی در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان کشور برای حضور در رقابت های نونهالان قهرمانی آسیا از سوی فدراسیون اعلام شد.

این رقابت ها در ۱۰ وزن در رو رشته آزاد و فرنگی برگزار می شود و کشورهای ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، هند، اردن، بنگلادش، پاکستان، سوریه، سنگاپور، ترکمنستان و ایران ۱۱ کشور شرکت کننده در این مسابقات هستند.

محمد مبین عظیمی کشتی گیرآزادکار سقزی که در رقابت های قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی نشان طلا را کسب کرده بود از سوی کادر فنی در وزن ۸۵ کیلوگرم به عنوان نماینده ایران در این پیکارها به میدان می رود.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان قهرمانی آسیا با حضور ۱۱ کشور روز جمعه ۱۲ مردادماه در سالن انقلاب شهر کرج برگزار می شود.