مرحله نخست اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی امید در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، مرحله نخست اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی امید برای شرکت در رقابت های جهانی رومانی عصر یکشنبه هفتم مردادماه در سنندج آغاز به کار کرد.

در این اردو ۴۰ کشتی گیر از استان های سراسر کشور به مدت ۱۳ روز در خانه کشتی به تمرینات تاکتیکی و تکنیکی می پردازند.

جمشید خیرآبادی مربی با دانش سنندجی سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی امید را بر عهده دارد و ناصر نوربخش، سید فرید عدنانی و صابر میرزاده به عنوان مربی، خیرآبادی را در این اردو همراهی می کنند.

داروین فلاحی، سبحان علی محمدی، مصطفی الوندی، شاهین شریعتی، رضا اکبری، کاویان مرادی، پارسا خسروی، سمکو قربانی و عرفان حسن نژاد به عنوان ورزشکار و عبداله مرادخانی، مسعود خسروی، سالار فتاحی، ادیب فاتحی، شیرکو میرکی، آرش ابراهیمی، افشین عباسی، احمد علی بیگی، رضا احمدی، عباس قمرنیا نیز از کردستان مربیان دعوت شده به این اردو هستند.

مرحله نخست اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی امید در روزهای ۷ تا ۱۹ مردادماه در خانه کشتی سنندج برگزار می شود.