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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۵۳

طالبان ۹ مسافر را در « پروان» ربود

طالبان ۹ مسافر را در « پروان» ربود

مقامات محلی افغانستان از ربوده شدن ۹ مسافر در ولایت پروان توسط طالبان خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مسئولان محلی ولایت پروان افغانستان اعلام کردند که طالبان حدود ۹ مسافر را از شهر «شیخ علی» این ولایت ربوده و هنوز از سرنوشت آنها، اطلاعی در دست نیست.

 رئیس شورای ولایتی پروان به خبرگزاری افق گفت که طالبان از «دهن سراج»، منطقه مرزی بین شهر «شیخ علی» و «سیاگرد» سرنشینان ۲ ماشین را ربوده‌اند و تمام این سرنشینان غیر نظامی بوده اند.

وی افزود: هنوز معلوم نیست که طالبان این افراد را به چه دلیل ربوده و به کجا انتقال داده است.

این درحالی است که طالبان در گذشته نیز در پروان و شماری از ولایات دیگر افغانستان،  مسافران را ربوده‌اند.

کد مطلب 4360641

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