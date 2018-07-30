طالبان ۹ مسافر را در « پروان» ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مسئولان محلی ولایت پروان افغانستان اعلام کردند که طالبان حدود ۹ مسافر را از شهر «شیخ علی» این ولایت ربوده و هنوز از سرنوشت آنها، اطلاعی در دست نیست.

رئیس شورای ولایتی پروان به خبرگزاری افق گفت که طالبان از «دهن سراج»، منطقه مرزی بین شهر «شیخ علی» و «سیاگرد» سرنشینان ۲ ماشین را ربوده‌اند و تمام این سرنشینان غیر نظامی بوده اند.

وی افزود: هنوز معلوم نیست که طالبان این افراد را به چه دلیل ربوده و به کجا انتقال داده است.

این درحالی است که طالبان در گذشته نیز در پروان و شماری از ولایات دیگر افغانستان، مسافران را ربوده‌اند.