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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۰

آغاز به کار معاملات هفتگی بازارها؛

افزایش قیمت نفت آمریکا/ برنت افت کرد

افزایش قیمت نفت آمریکا/ برنت افت کرد

در شروع معاملات هفتگی بازارهای جهان، قیمت نفت آمریکا پس از ۴ هفته افت، اندکی بالا رفت و قیمت نفت خام برنت با تبعات جنگ تجاری بر بازارها، افت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در شروع معاملات هفتگی بازارهای جهان، قیمت نفت آمریکا پس از ۴ هفته افت، اندکی بالا رفت و قیمت نفت خام برنت با تبعات جنگ تجاری بر بازارها، افت کرد. 

در ساعت ۸:۲۰ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱۵ سنت یا ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۶۸.۸۴ دلار رسید. دابلیوتی‌آی روز جمعه ۱.۳ درصد سقوط کرده بود.

قیمت پیش‌خرید نفت خام برنت، با ۵ سنت افت به ۷۴.۲۴ دلار رسید. برنت هفته گذشته ۱.۷ درصد رشد کرد، در حالی‌که پیش از آن ۴ هفته متوالی افت کرده بود.

در ربع دوم امسال، اقتصاد آمریکا با سریع‌ترین شتاب خود در نزدیک به ۴ سال اخیر رشد کرد، اما تنش‌های تجاری بین واشنگتن و پکن همچنان در سطح بالایی باقی‌ مانده‌اند، هرچند شریط بین آمریکا و اروپا تسهیل شده است.

استفن اینس، رییس تجارت آپاک در شرکت کارگزاری اوآندا، می‌گوید: نگرانی در مورد جنگ تجاری آمریکا و چین همچنان به قیمت‌ها فشار وارد می‌کند و به نظر می‌رسد توقف صادرات نفت عربستان از دریای سرخ نتوانسته است قیمت‌ها را بالا ببرد.

هفته گذشته عربستان سعودی اعلام کرد، پس از حمله یمنی‌ها به نفت‌کش‌های این کشور، صادرات نفت خود از تنگه باب‌المندب (یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های نفت‌کش‌های جهان) به دریای سرخ را متوقف می‌کند.

کد مطلب 4360671

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